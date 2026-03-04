Mnogi su tek sada shvatili pravo značenje čuvene pesme iz animiranog filma 'Kralj lavova'

Široj publici je trebalo više od tri decenije da u potpunosti razume magiju pesme u kultnom animiranom filmu “Kralj lavova“ (The Lion king).

Diznijev animirani film iz 1994. godine prati mladog lava, princa Simbu, koji je proteran iz svog kraljevstva nakon tragičnog ubistva oca. Njegovo putovanje ka povratku otetog prestola, u kombinaciji sa dirljivom muzikom i živopisnom pričom, decenijama očarava gledaoce.

Tek nedavno, brojni fanovi su saznali detalje pesme “The Circle of Life”, koja otvara čuveni film, i to zahvaljujući komičaru Lernmoru Džonasiju, koji je gostovao u podkastu One54.



Ovaj podkast istražuje i slavi afričku kulturu, priče i dostignuća, a u jednom od epizoda domaćini su razgovarali upravo o Diznijevom remek-delu, prenosi Mirror.

Komičar sve objasnio

Tokom razgovora, Džonasi je objasnio tekst pesme u najjednostavnijem obliku, izazivajući nevericu. Otpevao sam početak - Nants ingonyama bagithi baba - i rekao da ove reči na Zulu jeziku znače: “Pogledaj, to je lav”.

Voditelj je momentalno prasnuo u smeh, a mnogi gledaoci su ostali u šoku, što njihovi komentari i oslikavaju.

Ipak, pojedinci su tvrdili da je Džonasi “humoristički pojednostavio stvari” i da je stvarno značenje mnogo dublje i kulturno značajno. U Zulu tradiciji, kako su rekli, pesma je vrsta ritualnog skandiranja - pozdrav kralju prirode i priznanje ciklusu života - The Circle of Life.

Trenutak je postao viralan, dok obožavaoci nastavljaju da istražuju i otkrivaju bogatstvo detalja u jednom od najpoznatijih animiranih filmova svih vremena.

