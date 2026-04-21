Kokain u rekama promenio ponašanje lososa: Šokatno otkriće švedskih naučnika

Tragovi kokaina koji zagađuju reke i jezera mogu da se nakupe u mozgu lososa i da poremete njihovo ponašanje, upozorili su istraživači, navodeći da su posledice po populacije riba još nepoznate.

Naučnici sa Švedskog univerziteta poljoprivrednih nauka utvrdili su u istraživanju objavljenom u žurnalu Current Biology, da su jedinke lososa, koji su bile izložene kokainu i njegovom glavnom razgradnom produktu benzoilekgoninu, plivale dalje i širile se po jezeru u većoj meri nego kontrolna grupa, koja nije bila izložena drogama, piše Gardijan.

U okviru studije, lososi su pušteni u jezero Vetern u Švedskoj, gde su praćeni akustičnim odašiljačima, a rezultati su pokazali da su izložene ribe menjale obrasce kretanja i češće zalazile u nova područja jezera.

Kako se navodi, izložene ribe su pokazivale veću aktivnost i kretale se i do 14 kilometara više od neizloženih jedinki, što može da utiče na njihovu ishranu, potrošnju energije i izloženost predatorima.

Stručnjaci upozoravaju da zagađenje lekovima, odnosno hemijskim supstancama, predstavlja rastući rizik po biodiverzitet, dok su i ranija istraživanja ukazivala na promene ponašanja kod riba izloženih različitim farmaceutskim supstancama.

Autor: S.M.