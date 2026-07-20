Neviđena scena na aerodromu! Žena u grudnjaku krila ŽIVOG PITONA: Obezbeđenje ostalo bez reči kada je pronašlo zmiju

Prava bizarna drama odigrala se na aerodromu Shiphol u Amsterdamu kada je jedna kanadska turistkinja pokušala da prođe bezbednosnu kontrolu i ukrca se u avion. Sve je delovalo potpuno normalno dok carinici i obezbeđenje nisu primetili nešto sumnjivo, a usledio je šok kakav se ne pamti na evropskim aerodromima - žena je u grudnjaku krila živog kraljevskog pitona.



Kako je saopštila holandska Agencija za bezbednost hrane i potrošačkih proizvoda (NVWA), ova bizarna i opasna prva šverca otkrivena je tokom rutinske kontrole putnika.

Sakrila opasnog reptila ispod odeće, ali je aparat sve otkrio



Službenici obezbeđenja otkrili su zmiju u ponedeljak, tokom detaljnog pretresa kanadske državljanke. Ispostavilo se da je reč o kraljevskom pitonu, zaštićenoj vrsti koja je bila skrivena direktno ispod njene odeće, odnosno u brusu.

Ono što je dodatno šokiralo nadležne jesu zakoni koji strogo regulišu transport ovih životinja. Iz NVWA su odmah izdali oštro upozorenje javnosti i podsetili da je švercovanje zaštićenih životinja bez dozvole strogo zabranjeno zakonom, pa čak i u situacijama kada turisti tvrde da su životinju "samo pronašli na ulici".

Mali, ali ipak davitelj: Piton odmah hitno zbrinut!

Kraljevski piton je odmah oduzet od nesavesne putnice i prebačen u specijalizovani centar za negu životinja, gde su mu obezbeđeni adekvatni uslovi i neophodna nega.

Iako je ova vrsta jedna od najmanjih u porodici udava, stručnjaci podsećaju da je reč o egzotičnom reptilu koji, uprkos tome što je popularan među ljubiteljima terarijuma širom sveta, podleže rigoroznim međunarodnim pravnim regulativama i kontrolama. Kanadsku turistkinju sada očekuje ozbiljna zakonska kazna zbog pokušaja krijumčarenja.

Autor: S.M.