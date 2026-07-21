'ISTORIJSKI NEPROCENJIV UVID' Pismo putnika sa Titanika biće izloženo na aukciji u Velikoj Britaniji

Aukcija predmeta sa potonulog broda Titanik, među kojima će biti i pismo jednog putnika za koje se očekuje da će dostići cenu do 35.000 funti (41.000 evra), biće održana u nedelju, saopštila je danas jedna od vodećih svetskih aukcijskih kuća predmeta sa prekookeanskih brodova, Henri Oldridž i sin iz Devizesa u Viltširu u Velikoj Britaniji.

Pismo je 10. aprila 1912. godine napisao Henri Prajs Hodžis, samo nekoliko dana pre nego što je poginuo u nesreći Titanika, prenosi Indipendent.

Henri Prajs Hodžis je pismo poslao prijatelju, Hektoru Jangu, iz Konzervativnog udruženja Njutaun u Sautemptonu.

Sa poštanskim žigom iz Kvinstauna, pismo je opisivalo lepo vreme i dobru atmosferu na brodu.

Hodžis, putnik druge klase, ukrcao se na Titanik u Sautemptonu sa kartom broj 250643, koja je koštala 13 funti a putovao je u Boston da poseti rođake.

On je u pismu prijatelju naveo da se "ne vidi ništa od kretanja broda", ali da je "vreme veoma lepo".

"Na gornjoj palubi ima oko 200 dečaka (od 20 pa naviše) koji marširaju i pevaju, drugi igraju domine i karte u salonima, neki čitaju, neki pišu, sve je sasvim drugačije od onoga što biste očekivali da vidite na moru", navodi se, između ostalog, u pismu putnika sa Titanika.

Hodžis je poginuo nakon što je Titanik, koji je udario u santu leda, potonuo 15. aprila 1912. godine, u tragediji koja je odnela 1.500 života, a njegovo telo je kasnije pronađeno i sahranjeno na groblju Fervju u Halifaksu, u Novoj Škotskoj u Kanadi.

🇺🇸 TITANIC SURVIVOR’S "HOPE THIS SHIP DOESN’T SUCK" LETTER JUST SOLD FOR $400K



Days before the Titanic hit that iceberg, a first-class passenger literally wrote:



“It is a fine ship but I shall await my journey’s end before I pass judgment on her.”



Spoiler: he barely survived.… https://t.co/8GUFqhuhJj pic.twitter.com/iWtl4JiEdf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 28. април 2025.

Aukcionar Endru Oldridž je kazao da su pisma koja su napisali putnici druge klase jedna od najređih.

"Ovo pismo nam pruža istorijski neprocenjiv uvid u to kakav je bio život putnika druge klase na najpoznatijem brodu koji je ikada isplovio morem. On opisuje brod i putnike i kako su provodili vreme. Pa ipak, nešto više od četiri dana kasnije, Titanik je ležao na dnu severnog Atlantika", rekao je Oldridž.

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Autor: Marija Radić