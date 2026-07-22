ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK! Ajkula dugačka 3 metra kružila među kupačima na popularnoj plaži, a onda usledio ŠOK (VIDEO)

Snimak mlade velike bele ajkule u blizini grupe tinejdžera, koji se bezbrižno kupaju, privukao je pažnju javnosti i obišao svet.

Kadrove nadomak obale Južne Kalifornije zabeležio je Karlos Gauna, poznat kao The Malibu Artist, koji pomoću dronova dokumentuje ponašanje morskih predatora.

Srećom izbegnut "bliski susret"

U prvom planu vidimo ajkulu dugačku približno tri metra kako se kreće pod vodom i približava grupi kupača. Oni nisu ni slutili da se u neposrednoj blizini nalazi jedna od najopasnijih morskih grabljivica, prenosi Surfer.

“Ne uznemirim se lako, ali ovo je bio jedan od retkih trenutaka kada jesam“, rekao je Gauna dok je preko ekrana pratio situaciju. “Kupači nisu imali pojma šta se dešava. Ja sam bio udaljen više od kilometra“.

Na sreću, nakon radoznalog prilaženja kupačima, ajkula se okrenula i nestala u dubini, pa je potencijalno opasan “bliski susret” izbegnut.

Snimak dolazi nakon rekordne godine za aktivnost ajkula u Kaliforniji tokom 2025. godine, dok 2026. pokazuje sličan trend.

"Ovo postaje savršena oluja"

Stručnjaci upozoravaju da uvećane temperature okeana i toplotni talas dovode do toga da se sve veći broj mladih velikih belih ajkula zadržava u plitkim (priobalnim) vodama.

Direktor Laboratorije za ajkule pri Kalifornijskom državnom univerzitetu u Long Biču, dr Kris Lou, upozorava da uslovi izazvani pojavom Super El Ninja i dugotrajnim morskim toplotnim talasima stvaraju ono što je nazvao “leto puno ajkula“ duž zapadne obale SAD.

“Ovo postaje savršena oluja“, rekao je Lou govoreći o povećanom broju mladih velikih belih ajkula koje se okupljaju u područjima gde odrastaju, u blizini plaža južne Kalifornije.

Snimci dronovima poslednjih godina pokazuju da ajkule mnogo češće prilaze i posmatraju ljude nego što se ranije verovalo. Ipak, stručnjaci naglašavaju da su napadi i dalje izuzetno retki - ali se oprez svakako savetuje.

Autor: Iva Besarabić