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Mačka predosetila zemljotres u Japanu: Viralni snimak šokirao mreže, a evo šta nauka kaže o neverovatnim čulima životinja

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com/Pink.rs ||

Dok se južna japanska prefektura Kumamoto oporavlja od razornog zemljotresa jačine 6,8 stepeni u kojem je stradalo najmanje 13 ljudi, društvenim mrežama se velikom brzinom širi video-snimak koji je privukao ogromnu pažnju svetske javnosti.

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Na snimku koji je objavio poznati komentator Mario Nofal vidi se kućna mačka koja nekoliko trenutaka pre nego što tlo počinje da se trese naglo menja ponašanje, pokazuje vidnu uznemirenost i panično pokušava da pobegne, savršeno detektujući katastrofu pre nego što su je instrumenti i ljudi uopšte postali svesni.

Ovaj prizor ponovo je pokrenuo staru debatu o tome kako životinje uspevaju da unapred osete prirodne nepogode, ali i otvorio pitanje da li je reč o čistom instinktu ili biološkom fenomenu koji nauka još uvek u potpunosti ne objašnjava.

Kako životinje predosećaju zemljotrese?

Iako zvanična seizmologija još uvek nema jedinstven i univerzalan dokaz o mehanizmu kojim životinje anticipiraju potrese, stručnjaci ističu nekoliko ključnih faktora:

Osetljivost na P-talase: Seizmički talasi se sastoje od primarnih (P) talasa koji putuju kroz zemlju brže i sekundarnih (S) talasa koji nose razornu moć. Iako su P-talasi za ljude nečujni i neprimetni, mnoge životinje sa izuzetno razvijenim čulom sluha i vibracija mogu da ih registruju nekoliko sekundi ili čak minuta pre glavnog udara.

Promene u magnetnom polju i gasovima: Pojedine studije sugerišu da kućni ljubimci i divlje životinje mogu da osete mikroskopske promene u magnetnom polju Zemlje, kao i električne promene u stenama neposredno pre kidanja zemljine kore, ili ispuštanje gasova iz dubine tla.

Japan u stanju pripravnosti

Dok snimci životinja koje unapred reaguju na opasnost fasciniraju korisnike interneta, Japan je u međuvremenu mobilisao hiljade vojnika i spasilačkih službi. Premijerka Sanae Takaiči upozorila je da je „svaki sekund važan“ u trci sa vremenom za spasavanje preživelih pod ruševinama srušenog tržnog centra i oštećene fabrike papira, dok se region suočava sa posledicama jedne od najtežih prirodnih katastrofa u poslednje vreme.

Autor: D.S.

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