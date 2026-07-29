Mačka predosetila zemljotres u Japanu: Viralni snimak šokirao mreže, a evo šta nauka kaže o neverovatnim čulima životinja

Dok se južna japanska prefektura Kumamoto oporavlja od razornog zemljotresa jačine 6,8 stepeni u kojem je stradalo najmanje 13 ljudi, društvenim mrežama se velikom brzinom širi video-snimak koji je privukao ogromnu pažnju svetske javnosti.

Na snimku koji je objavio poznati komentator Mario Nofal vidi se kućna mačka koja nekoliko trenutaka pre nego što tlo počinje da se trese naglo menja ponašanje, pokazuje vidnu uznemirenost i panično pokušava da pobegne, savršeno detektujući katastrofu pre nego što su je instrumenti i ljudi uopšte postali svesni.

🇯🇵 Shocking video of a cat detecting an earthquake in Japan before it even starts



Writer: Solpic.twitter.com/a05lZ0QqNE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 28. јул 2026.

Ovaj prizor ponovo je pokrenuo staru debatu o tome kako životinje uspevaju da unapred osete prirodne nepogode, ali i otvorio pitanje da li je reč o čistom instinktu ili biološkom fenomenu koji nauka još uvek u potpunosti ne objašnjava.

Kako životinje predosećaju zemljotrese?

Iako zvanična seizmologija još uvek nema jedinstven i univerzalan dokaz o mehanizmu kojim životinje anticipiraju potrese, stručnjaci ističu nekoliko ključnih faktora:

Osetljivost na P-talase: Seizmički talasi se sastoje od primarnih (P) talasa koji putuju kroz zemlju brže i sekundarnih (S) talasa koji nose razornu moć. Iako su P-talasi za ljude nečujni i neprimetni, mnoge životinje sa izuzetno razvijenim čulom sluha i vibracija mogu da ih registruju nekoliko sekundi ili čak minuta pre glavnog udara.

Promene u magnetnom polju i gasovima: Pojedine studije sugerišu da kućni ljubimci i divlje životinje mogu da osete mikroskopske promene u magnetnom polju Zemlje, kao i električne promene u stenama neposredno pre kidanja zemljine kore, ili ispuštanje gasova iz dubine tla.

More than 50 people injured after powerful earthquake strikes Japan



The region was first hit by a magnitude 7.1 earthquake, prompting a tsunami warning. pic.twitter.com/L8ChYTrVus — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 28. јул 2026.

Japan u stanju pripravnosti

Dok snimci životinja koje unapred reaguju na opasnost fasciniraju korisnike interneta, Japan je u međuvremenu mobilisao hiljade vojnika i spasilačkih službi. Premijerka Sanae Takaiči upozorila je da je „svaki sekund važan“ u trci sa vremenom za spasavanje preživelih pod ruševinama srušenog tržnog centra i oštećene fabrike papira, dok se region suočava sa posledicama jedne od najtežih prirodnih katastrofa u poslednje vreme.

Autor: D.S.