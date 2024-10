Maria odlučila da opameti farmere! Planira da ih žestoko ponizi, Sneža misli da OVI FARMERI ne mogu ponize (VIDEO)

Maria odlučila da opameti farmere!

Marya Al Rawashedeh i Sneža Kušadasi jutros su smislile pakleni plan kako da opamete farmere. Marya je predlagala, a Sneža je bila skeptična pa je na kraju poentirala i imenovala farmere koji ne znaju za stid i sramotu.

- Fora je da nosim džak non stop, gledaj onda ću kad bude emisija, kad je voditeljka tu, ono što sam ja od njih uzela pred njom. Ja ću onda da izvadim šećer i stavim pred onog ko je ukrao. To je fora, stvar je u tome što je to poniženje -objašnjvala je Maria svoj plan.

- Koje poniženje kad ljudi napolju znaju ko je šta ukrao? -pitala je Sneža.

- Jeste, ali mora neko javno pred njima da im da i da ih ponizi -podsećala je Maria Snežu.

- Ljudi u rijalitiju ne mogu da se ponize, moraš to da shvatiš. Ti si drugi tip ličnosti, tako sam ja prvi put mislila kad sam ušla. Pogotovo ovi ološi što su godinama u rijalitiju, Boža, Lakić, Aleksandra, nema toga oni ne znaju za stid i sram ni u jednom smislu -rekla je Sneža obarajući Marijinu tvrdnju.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. Vićović