Boža opet izvisio! Elena otkrila ko je dečko koji joj je poslao tortu, Lili smatra da joj ne treba Džons: Kao da ti je dete (VIDEO)

Elena otkrila sve!

Lili Stevanović pozvala je Elenu Petrović da objasni inicijale koji su stajali na njenoj torti, a ona je otkrila da se radi o njenom bivšem dečku, te i da ga i dalje voli.

- Ja mu kažem da bude mudar, da ne misli negativno, meni ga žao -rekla je Lili.

- On zna to od prvog dana, njega su i upozotili, rekli su mu da se ne iznenadi ako dobijem nešto, on je toga svestan -rekla je Elena.

- Niste vi jedno za drugo, kao da ti je dete. Tako se i ponaša -rekla je Lili.

- On zna za Miki i Mini, to "E + B", to smo radili stalno u Egiptu -prepričala je Elena.

- Hoće da kaže da te čeka, kad ste raskinuli? -rekla je Lili.

- Pred ulazak -dodala je Elena.

- Pa vi bi ste se pomirili da nisi ušla -kazala je Lili.

- Da, zato sam rekla da mi ne treba niko, ja njega i dalje volim -objasnila je Elena.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: M. Vićović