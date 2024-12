Sneža nikad iskrenija!

Sneža Kušadasi danas je otvorila dušu svojoj cimerki Aleksandri Babejić podelila je iskustva iz života pre nego što je postala poznata.. Ona je objasnila kako se snalazila za život dok je bila kod dede i kako je izgledalo njeno detinjstvo.

- Onda se desilo da sam ja saznala šta je internet. Deda proda bika i kupi mi kompjuter, bez monitora, monitor mi izeo dva dana posle na drugom mestu jer je morao da doda pare. To su bile pare od bika namenjene samo za to. Nekih par meseci nisam znala šta je internet, onda sam uplaćivala sat. Saznam ja da postoji pospejd, mislim da je bilo 24 dinara sat. Nije mi bilo dobro kad je stigao račun. Pošto je išao kabl od prozora do moje sobe on ga je isekao -prepričavala je Sneža urnebesne scene iz detinjstva.

- Dečka kad sam imala u Podgorici imala sam svoj telefon, kad sam postala punoletna. Deda hteo da me zadavi, ali nije mogao da mi zabrani. U to vreme je stigao 17 hiljada račun, to je kao sada da ti dođe 40 hiljada. Otišao je i rekao uzmite joj broj ili ja viče ne odgovaram...Onda se preselim za Beograd, uzmem da dan zaljubljenih dva telefona da bih njega iznenadila i zaboravim tri meseca da treba da platim. Deda nije imao pojma, saznao je kad je trebalo da dođu iz suda da popišu stvari. Mislim da je prodao dva bika -prepričavala je Sneža dok je Aleksandra umirala od smeha.

