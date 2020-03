SLAVNI AS U SUZAMA! Majka Kristijana Ronalda imala moždani udar, prebačena u bolnicu u kojoj je ON ROĐEN!

Kristijano Ronaldo doživeo je šok ovog jutra - javljeno mu je da mu je majka, 65-godišnja Dolores Aveiro, imala moždani udar.

Ona je hitno prevezena u bolnicu u Funčalu, a kako prenosi 24sata.hr "iako je stanje dosta loše, ona je trenutno van životne opasnosti".

Ronaldova majka je smeštena u istu bolnicu u kojoj se slavni fudbaler rodio.

Kristijano Ronaldo je jako vezan za majku, koja se za njega borila kad je bilo najteže. Uvek je bila uz njega i Ronaldo u svakom intervjuu ističe da je za njega ona najvažnija osoba u životu i da je izuzetno vezan za nju.

Ronaldov otac bio je zavisnik o alkoholu i Ronaldo nije krio da nisu imali odnos kakav obično imaju u zdravoj porodici.

"Tata je bio alkoholičar i nije bio otac kakvog sam zamišljao. Voleo sam ga najviše, ali nikad nismo imali normalnu konverzaciju, niti smo razgovarali kako roditelji razgovaraju s decom. Ne znam zašto je pio, nikad mi nije rekao, možda je bio frustriran životom. Želeo sam drugačijeg oca, koji će uvek biti uz mene i ceniti moja dostignuća. No, on nije mario. Najtužnije kada se setim oca je to što sam uspeo da budem broj jedan, a da on ne vidi ništa, da ne vidi kako primam nagrade. Ne, nikada. Moja majka je videla, moja braća, čak i moj najstariji sin. Ali moj otac nije video ništa", rekao je Ronaldo.

Kako prenose brazilski mediji, Dolores Aveiro je primljena u 5.30 u pomenutu bolnicu, a lekari su odlučili da posle dijagnostike i početne terapije, sačekaju 12 sati kako bi je podvrgli novom detaljnom pregledu.