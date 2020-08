BIO U KOLICIMA, UČIO DA HODA, A ONDA POSTAO MEDICINSKO ČUDO: Od fudbala nije hteo da odustane, a sada igra u Realu

Fudbaler Reala iz Madrida Ferlan Mendi nosi tešku životnu priču.

Mendi je rođen 8. juna 1995. godine u siromašnoj porodici od roditelja afričkog porekla, iz Gvineje i iz Senegala. Odrastao je u predgrađu Pariza, gde je napravio i prve fudbalske korake.

Već sa 9 godina prelazi u akademiju PSŽ-a i sve vreme se ugleda na svog idola Ronaldinja. Međutim, radost ne traje dugo.Kada je imao 11 godina preminuo mu je otac. On se tražeći utehu posvetio fudbalu, ali je sa 14 godina doživeo povredu noge.

Bezazlena povreda dovela je do artritisa kuka. Degenerativna teška bolest koja dovodi do potpunog raspadanja kukova, prikucala je za krevet.Prva tri meseca noge su mu bile potpuno u gipsu, od kukova do stopala. Nakon toga je još tri meseca proveo u bolnici na lečenju. Doktori iz bolnice u kojoj se oporavljao rekli su mu da više nikada neće moći da igra fudbal. Nakon te izjave Mendiju su sledili časovi učenja da se služi invalidskim kolicima.

Kada je napokon izašao iz te bolnice usledili su meseci rehabilitacije, gde je ponovo morao da uči da hoda, jer su mišići potpuno atrofirali. Šest meseci je bio dug period, a prava borba je tek bila pred njim. Naredna četri meseca fizioterapeuti su sa Mendijem prešli dug put, od učenja da hoda, pa sve do jačanja svih mišićnih grupa.

Rekli su mu da je sa sportom i fudbalom gotovo. Da treba da bude srećan ako ustane iz invalidskih kolica i ponovo hoda. Nije se predavao i sedam meseci kasnije bio je na terenu.

"Na prvom treningu sam shvatio da sam očajan. Da više ne mogu ništa da uradim i da moram da radim naporno kako bi ponovo mogao da igram kao nekada", rekao je Mendi.

Iz PSŽ-a je prešao u Avr, a onda je 2017. godine za pet miliona evra postao član Liona. Kako je zablistao u ovom klubu, stigao je do Reala.Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, kaže naš narod, a upravo je povreda Bendžamina Mendija omogućila Ferlandu Mendiju debi za nacionalni tim.

Bilo je to 20. novembra 2018. na nacionlanom stadionu u Parizu. Urugvaj je bio savladan sa 1:0, a Mendi je digrao svih 90 minuta.Sezona 2018/2019 je definitivno bila njegova. Postao je pravi vođa Liona i pokzao je sav raskošni talenat, koji ni strašni životni problemi nisu pokolebali i odvukli od snova. Posebno se isticao na utakmicama Lige šampiona.

Te partije su probudile interesovanja mnogih evropskih klubova za mladog Francuza. Prvi u redovima bili su Zinedin Zidan i Real Madrid.

Nije mnogo vremena trebalo i 12. juna 2019. godine na Santajago Bernabeu, kao novi igrač Reala iz Madrida, predstavljen je 24-godišnji Ferland Mendi.