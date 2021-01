JOŠ JEDNA FUDBALSKA TRAGEDIJA: Preminuo bivši napadač Šefilda i najbolji strelac Jamajke svih vremena

Bivši napadač Šefild junajteda, Helsinborga, Valerange i Volge iz Nižnjeg Novgoroda postigao je 35 golova na 74 utakmice za rege bojse i učestvovao je na tri Gold kupa.Karijeru je zbog opake bolesti završio 2018. u lokalnom klubu Harbor vjuu gde je i počeo da igra fudbal.Iza sebe je ostavio suprugu i troje dece.

Luton Shelton, 1985-2021.



The condolences of all at the Blades are with Luton’s family at this difficult time. pic.twitter.com/3vJQwfZyl6