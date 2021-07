BEZOBRAZLUK ENGLEZA! Ovako se "peru" posle penala! Golčinu Danske sudija je morao da poništi, evo zbog čega!

Danska je u polufinalu Evropskog prvenstva protiv Engleske povela prelepim golom Mikela Damsgora u 30. minutu. On je postigao fantastičan pogodak iz slobodnog udarca, prvog iz prekida na šampionatu i prvog još od Zinedina Zidana 2000. godine.

Mnogi smatraju da je ovo jedan od najlepših holova na EURU, međutim, on nije trebalo da bude priznat, smatraju engleski analitičari.

Master Set Piece Theatre alert!



Danish wall slides over and completely blocks Pickford’s view just as Damsgaard starts his approach. -T pic.twitter.com/ybPXUgHdKD