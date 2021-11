'SMRT, POREZ I MITROVE GOLOVE NE MOŽEŠ DA IZBEGNEŠ!' Englezi u čudu: Srbin dao više golova nego ceo Mančester junajted ove sezone!

Napadač Fulama Aleksandar Mitrović potvrdio je da se nalazi u životnoj formi. Londonski klub je u subotu sa 4:1 savladao Barnsli u 18. kolu Čempionšipa, a u strelce se ponovo upisao nezaustavljivi "Mitrogol".

Heroj veličanstvene pobede Srbije na Lužu protiv Portugala vodeći je strelac druge engleske lige sa neverovatnim učinkom - 21 gol u 18 mečeva!

Aleksandar Mitrović has scored again. That's already his 21st goal of the season 😳



He's scored more goals on his own than 48 of the 92 clubs in the English top four tiers 🔥 pic.twitter.com/8Lt2OXfwbI