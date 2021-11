MESIJEVI NASLEDNICI GLEDALI KAKO TATA OSVAJA NAGRADU: Pogledajte oduševljenje Leovih sinova kad je proglašena Zlatna lopta (VIDEO)

Argentinac je proglašen za najboljeg po glasanju koje tradicionalno organizuje Frans fudbal.

Na ceremoniji u Parizu, gde Mesi igra za Pari Sen Žermen, Mesi ju je dodeljena nagrada ispred Roberta Levandovskog, a gledaocima su za oko zapali Mesijevi naslednici.

Tijago (9), Mateo (6) i Čiro (3) više puta su prikazani na prenosu u krupnom planu, kao i Leova supruga Antonela, a kada je saopšteno da je njihov tata dobio nagradu, umeli su da se raduju.

Messi is the greatest of all time and his kids know it 🥺😭 pic.twitter.com/n4POJlEhvh