IVIĆ: 'TADIĆ JE BOLJI IGRAČ OD PIKSIJA!' Srpski trener iznenadio izborom, a Mitrovića već preselio iz Čempionšipa!

Fudbaleri Srbije, na čelu sa Draganom Stojkovićem Piksijem, oduševili su čitavu naciju, pa i trenera Vladimira Ivića, koji pomno prati dešavanja.

Hvalospevi na račun Aleksandra Mitrovića i Dušana Tadića ne prestaju, a ovaj dvojac oduševio je i Ivića!

- Mitrović je najbolji u Čempionšipu. On je najbolji špic tamo! On je to pokazao i dok je Jokanović radio u Fulamu. Ove godine i kada je u pitanju Fulam i reprezentacija zaista je fenomenalan. Želim mu da nastavi tako. Njegov kvalitet, stil, tehnika, jačina, visina, udarac glavom, sve to su karakteristike koje nema nijedan igrač na toj poziciji u Čempionšipu, prerastao je tu ligu – rekao je Ivić i dodao:

- Bio je u Premijer ligi, ali nije igrao puno, bio sam tamo, gledao sam utakmice i mogu vam reći da je Premijer liga totalno drugačija, siguran sam da bi i u drugim ligama petice bio veoma golgeterski raspoložen i sigurno da bi doprinosio ekipama, pričamo o vrhunskom strelcu i igraču koji pokazuje da je kvalitetan – rekao je Ivić za Meridian sport.

Interesantno je bilo čuti opservaciju Ivića koji je istakao da je za njega Tadić bolji igrač i od Piksija!

- Imamo dosta mladih igrača u reprezentaciji od 22-23 godina. Oni su u najboljim godinama, spremni su da igraju na svaka tri-četri dana utakmice. Uz njih imamo iskusne igrače sa karakterom i kvalitetom kao što je Tadić, koji je naš najbolji igrač u poslednjih sedam-osam godina. Recimo, za mene je Tadić bolji od Piksija, što se vidi u ekipama u kojima je igrao, pre dve godine je razbio Real na "Bernabeu". Recite mi nekog ko je tako razbio Madriđane? Ne znate ni vi, jel da?

Naravno, inicijator uspeha je selektor Dragan Stojković koji je verom i samopouzdanjem uneo igračima hrabrost što je rezultiralo odlaskom u Katar.

- Piksi je napravio veliki zaokret. Nikada nisam radio u reprezentaciji, pa ne bih puno pametovao. Drugačije je kada imaš igrače na dva-tri dana i u klubu kada si svaki dan sa njima. Imaće selektor takav rad kada krene na SP. Tamo će živeti sa igračima, biće stalno zajedno, Imaće vremena da se pripreme – kaže Ivić i dodaje:

- Pridobio je igrače sa samopouzdanjem, preneo je na njih veru. To je jako teško. Da je to lako, svako bi to mogao. Najzaslužniji za odlazak u Katar su igrači, stručni štab i Savez. Želim im sve najbolje i svim srcem sam uz njih – rekao je Ivić za Meridia

