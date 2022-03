UZNEMIRUJUĆE! Najvijač PUCAO U TURSKOG FUDBALERA nakon promašenog penala (VIDEO)

Pratila je sreća Portugalce na meču protiv Turske. Mogli su Navigatori da ispuste prednost od 2:0, a šansu da poravna rezultat imao je Burak Jilmaz. Ipak, legendarni napadač prebacio je gol i poslao loptu na tribine.

Turčin je nakon meča izjavio da je završio reprezentativnu karijeru. Jasno je svima da su navijači besni na dojučerašnjeg heroja. U prošlosti su burne reakcije pojačavale utisak nakon dobrog ili lošeg poteza, ali je jedan od turskih pristalica "prešao granicu".

U momentima, dok je kod kuće, pratio meč sa Portugalom, izvadio je pištolj i uperio u televizor, odnosno u trenucima kada je u kadru bio Burak Jilmaz. Portugalci su u tom momentu vodili sa 2:1 golovima Otavia i Žote. Jimaz je promašio penal, a navijač je povukao obarač i opalio u televizor.

