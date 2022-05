BRUTALNO UBISTVO NAVIJAČA: Izboden na smrt, umro na licu mesta! Devojka mu teško povređena! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Igor Silva izboden je na smrt, a njegova devojka nalazi se u teškom stanju - glase informacije koje su stigle sa Pirineja.

Sve to se desilo posle pobeda Porta na gostovanju u Lisabonu. Nesrećni navijač ušao je u sukob sa jednim drugim fanom Porta i sve se završilo tragedijom.

UPOZORAVAMO, VIDEO JE UZNEMIRUJUĆEG SADRŽAJA:

08.05.2022🇵🇹 26 year old Porto fan stabbed to death while celebrating FC Porto's championship near the stadium (fight between members of Super Dragões) https://t.co/Fjy3xrlEmQ#porto #superdragoes #stabbed #fcporto #killed pic.twitter.com/8h8aQFLjdb