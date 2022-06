Fudbaleri Srbije večeras u Stokholmu protiv Švedske u Ligi nacije

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP | |

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 časova će u Stokholmu igrati protiv Švedske, u utakmici 3. kola Grupe 4 B Lige nacija.

Selektor Dragan Stojković Piksi kaže da Švedska može da napravi probleme svakoj selekciji, pa i našoj.

"O Švedskoj mislim sve najbolje. Reč je o ekipi koju moraš da respektuješ u svakom smislu. Kako tehničkom, tako fizičkom i taktičkom, uvek su u vrhu i praktično mogu da pobede svakog rivala. Šteta je što se nisu kvalifikovali za Katar, to je za mene malo iznenađenje. Ali to ne menja moje mišljenje o njima, Švedska je tim koji može da napravi problem bilo kojoj ekipi. Ne zanima me previše na koje igrače ne mogu da računaju, gledam isključivo svoj tim i fokusiram se na ono što mi možemo da uradimo. Jedno je sigurno, protivnik će da izađe sa 11 igrača kao i mi. Naravno, imamo informacije i upoznati smo sa detaljima o stilu igre švedskog tima, ali nas ništa od toga previše ne opterećuje. Ko može da igra, igraće, ko ne može neće i idemo dalje", rekao je Stojković, a preneo zvanični sajt FS S.

Selektor Srbije najavio je rotacije u timu zbog zgusnutog rasporeda u Ligi nacija koja se igra posle napornih klupskih sezona.

"Podsećam da je strahovit napor za igrače ovaj ubitačan ritam i četiri utakmice u deset dana. Nije lako osvežiti igrače. Rotacije u timu nisu nikakvi eksperimenti već odluke koje imaju logiku. Ujedno i prilika za igrače sa manjom minutažom, oni moraju da znaju da su deo tima i da uvek budu spremni za igru. Sa druge strane, dajete prostor nekim igračima da se odmore i napune baterije za predstojeće izazove", izjavio je Stojković.

Kapiten "orlova" Dušan Tadić istakao je da je Švedska tvrd i dobro organizovan rival.

"Godinama unazad Švedsku reprezentaciju krasi timski duh. Sjajno su organizovani, fizički veoma jaki i igraju vrlo disciplinovano. Kolektivno se brane, isto tako i napadaju, neće nam biti nimalo lako. U svakom slučaju dobar test za našu ekipu da vidimo koliko možemo. Radujem se ovom izazovu u Stokholmu i nadam se pobedi. Švedska igra tvrdo i žustro, ali to je dodatni motiv za naše igrače. Probaćemo da im odgovorimo našim stilom igre. Da dominiramo, da protivnik trči, a mi da se pitamo. Nebitno je da li ćemo igrati sa jednim ili sa dva napadača. To je odluka selektora", izjavio je Tadić.

U duel na stadionu Frends arena u stokholmskom predgrađu Solni, selekcije Srbije i Švedske ulaze sa po tri osvojena boda iz prve dve utakmice.

Norveška je na čelu Grupe 4 sa maksimalnih šest bodova, dok je Slovenija poslednja bez bodova.