'FUDBALU SE POSVEĆUJEM 24 ČASA DNEVNO' Dušan Vlahović otkrio zbog čega je jedan od najboljih napadača u Seriji A

Odigrao je Dušan Vlahović sezonu za pamćenje. Na 45 utakmica u dresu Fiorentine i Juventusa, postigao je 29 golova i na to dodao četiri asistencije. Postao je zimus i najplaćeniji srpski fudbaler svih vremena, prelaskom iz "viole" u redove "stare dame" u transferu vrednom 75 miliona evra, čime je oboren rekord koji je držao Luka Jović kada je iz Ajntrahta otišao u Real Madrid za 60 miliona.

Sve to, Vlahović je postigao zahvaljujući neverovatnoj radnoj etici i posvećenosti fudbalu. Malo po malo, postao je i jedna od najvećih zvezda najlepše igre u Italiji, pa je sasvim logično što ga je magazin "Ikon" pozvao na razgovor u kojem je naš as objasnio deo svog mentaliteta koji ga gura iz dana u dan da napreduje, ali i ljubav prema poslu koji kao centarfor obavlja izuzetno.

- Golovi me ispunjavaju, totalno me prožimaju. Kad ne osetim tu emociju, kada ne postignem gol, osećam se prazno posle meča. A, kada postignem gol - letim po terenu. Na sedmom sam nebu - istakao je Dušan.

Kao i kod svake zavisnosti, što je više isprobavate, više ste "navučeni". Tako je i kod Vlahovića kojeg svaka nova "recka" u rivalskoj mreži podstiče da gura još više i redovno popunjava statističke kolone.

- To je neka vrsta goriva i kada jednom probate, morate da dajete sve više i više golova. Morate po svaku cenu ponovo da doživite tu emociju. To je zavisnost koja vas stimuliše u svakom trenutku. Za to živim - dodao je Vlahović.



Za razliku od mnogih fudbalera koji po završetku utakmice ili treninga pažnju preusmeravaju na drugu stranu, srpski golgeter je konstantno posvećen fudbalu. I kada ne igra ili vežba, koristi slobodno vreme kako bi gledao snimke i unapredio sam sebe.

- Fudbalu se posvećujem 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji. Kada dođem kući, gledam fudbalske utakmice. Radim to da bih uživao, opuštao se, ali i da bih učio i usavršavao se. Prihvatam stvari i razmišljam šta sam mogao da uradim u datoj situaciji - podvukao je Vlahović razgovor za magazin "Ikon".

OPORAVAK, PA U NOVU SEZONU

U dogovoru sa selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem, Dušan Vlahović je preskočio junske obaveze sa reprezentacijom kako bi zalečio povredu butnog mišića. Vlahović je iza sebe imao napornu sezonu, a prema pisanjima italijanskih medija, kraj maja i početak juna je iskoristio kako bi u Kontinasi, trening centru Juventusa lečio povredu i polako sa Federikom Kjezom trenirao za novu sezonu.

