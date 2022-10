NEĆE SRBINA PAMTITI PO DOBROM: Aleksandar Mitrović uručio 'OTKAZ' legendi

Očekivalo se mnogo od Aston Vile ove sezone, ali su navijači dobili veliko ništa. Vila je posle 12 kola tek na 17. mestu, sa samo devet bodova, a ceh zbog tako lošeg učinka platio je Džerard.

Legendarni as Liverpula je ove sezone ostvario samo dve pobede na klupi Aston Vile, upisao je i tri remija, ali i čak šest poraza. A koliko je njegova ekipa bila u lošoj formi, svedoči podatak da su u poslednja četiri kola osvojena samo dva boda.

BREAKING: Aston Villa has confirmed that Steven Gerrard has left the club with immediate effect. pic.twitter.com/PuNm6m7AEs