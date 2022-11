VANREDNO OBRAĆANJE UEFA ZBOG ORLOVA! Fudbalska reprezentacija Srbije i ovo doživela pred meč sa Brazilom

Srbija i Brazil igraju na Svetskom prvenstvu u fudbalu, a tim povodom se našim "orlovima" obratila i evropska kuća fudbala, UEFA, i to baš pred prvi meč koji "orlovi" Dragana Stojkovića Piksija igraju u Kataru.

Obično se UEFA u zvaničnoj formi obraća nacionalnim savezima ili kada je neki izbor predsednika u pitanju, ili neki odlazak velikana, a najčešće do "običnog sveta" dopre kada se iz Niona oglase - povodom kazni zbog ponašanja publike.

Međutim, današnje obraćanje Saveza evropskih fudbalskih asocijacija, kako glasi pun naziv najvažnije fudbalske organizacije na "starom kontinentu" je skroz u pozitivnom tonu.

- Srbija: poslednji, 13. evropski predstavnik na Svetskom prvenstvu 2022. Srećno, Orlovi! - poručili su iz UEFA putem zvaničnog Tviter naloga ove organizacije, koja na Mundijalu u Kataru ima tačno tih 13 predstavnika (uz Srbiju, to su još i Belgija, Vels, Danska, Engleska, Francuska, Nemačka, Poljska, Portugal, Holandija, Hrvatska, Švajcarska i Španija).

🇷🇸 Serbia - Europe's 13th and final 2022 World Cup participants!



Good luck to the Оrlovi! pic.twitter.com/U7bxKUQV5i