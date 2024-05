ALBERT NAĐ ODGOVORIO NA UVREDE GROBARA: Ne pogađa me to...

Navijači Partizana pogrdno su skandirali na račun Alberta Nađa na meču crno-belih protiv Čukaričkog.

Posle utakmice novi šef struke Partizana upitan je o tome...

- Ne pogađa me to. Svestan sam sebe i onaj ko me dobro poznaje zna šta sam i kako radio za Partizan sve ove godine. Podsećam vas, moj budžet za ulazak 2010. je bio nula, a potrošili smo 12.000 evtra na dovođenje Radiše Ilića i ušli smo u Ligu šampiona - počeo je priču Nađ i nastavio u dahu:

- Nisam to ja uradio, to je uradio Partizan. Radiću dok budem u Partizanu u interesu Partizana. Naravno, ne mogu svi da vas vole. Dosta toga sam proživeo u životu i znam odakle vetar duva. Radim svoj posao časno i pošteno. Najveća satisfakcija je kada su igrači zadovoljni posle treninga - zaključio je trener crno-belih.

Na Brdu se čulo i pohvalno skandiranje na račun bivšeg trenera Igora Duljaja. Inače, javna je tajna da Nađ i Duljaj nisu u dobrim odnosima, bez obzira što su bili najbliži saradnici do nedavno.

