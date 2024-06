Piksi najavio ogromnu TAKTIČKU PROMENU: Nakon meča sa Austrijom doneo VAŽNU ODLUKU

Vraćamo se na staro...

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Austrije sa 2:1 u prijateljskom meču odigranom u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj!

Posle meča, selektor Dragan Stojkovičć Piksi je izneo sovje utiske.

- Osećanja su malo pomešana. Prvo, izgubili smo. Sa druge strane sam zadovoljan reakcijom naših igrača i svime što se dešavalo u drugom delu meča. Mislim da smo bili jako blizu da postignemo taj drugi gol. Nismo zalsužili da izgubimo, dobar test od jake i kompaktne ekipe kao što je Austrija. To je nešto što će nas čekati u Nemačkoj - istakao je selektor i dodao:

Generalno, dobra provera. Ima loših i dobrih stvari. Nema spavanja za trenere. Radićemo video analizu, radićemo sastanak da igrači vide gde su bili dobri, a gde su bili loši.

Potom, selektor Srbije je najavio i vraćanje na staru taktiku sa tri, umesto četiri štopera, sa koliko je Srbija krenula na ovom susretu.

- To je za analizu. Mi smo krenuli sa četvroticom u liniji u početnoj fazi igre. Opet me je nešto uverilo da nije to to. Moramo da se vratimo na ono što najbolje znamo. Da pokušamo kroz naš stil igre da dođemo do rezultata. Ne zaboravite da smo imali baš velike šanse u prvom poluvrmeenu, ali daj Bože da ih iskoristimo u Nemačkoj.

Za sam kraj, selektor Stojković je imao poruku za navijače.

- Biće Srbija prava u Nemačkoj. Imamo i Švedsku, odličnog rivala, sabraćemo utiske da vidimo šta Srbija može da pruži. Dobićemo mnoge odgovore. Imali smo neke probleme sa Kostićem, Spajić je tražio izmenu, Saša Lukić nije spreman za 90 minuta. Tako da, rešavaćemo neke probleme u hodu. Imamo dovoljno vremena. Utakmica je odlična za analizu. Nisam srećan što smo izgubili, ali sam zadovoljan rakjcijom i što smo bili blizu pozitivnog rezultata - zaključio je selektor Dragan Stojković.

