Pečat karme! Danas je dan 'tri osmice' i istina izlazi na videlo - mnoge čeka šamar realnosti

Svake godine posebni datumi donose takozvani "pečat karme", koji je tu da mnoge na teži ili lakši način vrati u realnost i pokažu šta se zapravo dešava.

Ove godine se pojavljuje dan "tri osmice", tačnije, na današnji dan, 8. avgusta, mnogi će se susresti sa sudbonosnim lekcijama.

Danas su zapisane čak tri osmice - osmi dan osmog meseca u godini čije se cifre saberu i dobije se broj osam. U numerologiji i astrologiji, broj osam smatra se brojem koji nosi Saturn, planeta karme.

Naime, tri osmice su već trostruki znak Saturna, ili karme, a to samo znači da za mnoge osobe ovaj dan može imati ulogu osvešćivanja i shvatanja grešaka. Mnogi to nazivaju "sudnjim danom", ali daleko od crnog tumačenja da to znači ubedljivo završetak života. Naime, ovo predstavlja ukazivanje na greške koje su vas sada stigle, a koje ćete konačno uvideti.

Ovaj dan će biti vaš "doktor" koji vam ukazuje kako ste zanemarili sebe, svoje telo, razvoj, a sve zbog jurišanja za nekim prolaznim stvarima ili preteranog davanja sebe karijeri i brigama unutar doma.

Možda ovo bude dan kada ćete saznati da vas je neko vama drag izdao ili da vam se učini kao da vam život uzima sav trud i vraća vas na nulu. Nemilosrdno, ali i u najboljem vašem interesu, ma koliko bolno delovalo.

Šta se dešava sa planetama 8.8.2024?

Ovog dana na nebu će se formirati nekoliko zanimljivih aspekata. Venera, Merkur i Mesec mogu doprineti komunikaciji sa ženom, a možete saznati nešto važno za vaše zdravlje ili za posao.

Mars će biti u konjukciji sa Jupiterom i pokazaće vam u kom segmentu vašeg života je vreme da se širite i poboljšate. Ovo se može pripisati i novim saznanjima ili zato što će vam neko otvoriti oči šta je najbolje učiniti.

Od napetih aspekata ovog dana može se uočiti opozicija Venere, Merkura i Meseca sa Saturnom, što može doneti komunikaciju sa šefom ili nekim starijim rođakom koji ima neki vid autoriteta u porodici.

Pripremite se na teže informacije i one koje vas mogu neprijatno iznenaditi, piše Atma.hr.

Autor: Snežana Milovanov