VIKEND HOROSKOP: Poslednji dan februara traži mir, a mart donosi novu energiju!

Otkrijte šta vam zvezde donose za subotu i nedelju, 28. februara i 1. marta.

Saznajte kakva vas sudbina čeka na polju posla, ljubavi i zdravlja na prelazu između dva meseca.

Ovan

Posao: Iako je vikend, misli vam često odlaze na obaveze koje vas čekaju. Subota je dobra za planiranje, a nedelja za potpuno mentalno isključivanje.

Ljubav: Emocije su izražene. U vezi se traže strpljenje i razumevanje, dok slobodni Ovnovi mogu osetiti snažnu privlačnost prema nekome novom.

Zdravlje: Višak energije može se pretvoriti u nervozu. Kretanje i boravak na svežem vazduhu će vam pomoći.

Bik

Posao: Vikend donosi potrebu za potpunim odmakom od posla. Ako se ipak pojavi neka obaveza, rešavate je smireno i bez stresa.

Ljubav: Toplina i sigurnost dolaze u prvi plan. Odnosi se učvršćuju kroz jednostavne, svakodnevne trenutke.

Zdravlje: Pripazite na preterivanje u hrani i piću. Umerenost vam trenutno najviše odgovara.

Blizanci

Posao: Ideje dolaze spontano, posebno u nedelju. Zapišite ih, ali nemojte odmah kretati u akciju.

Ljubav: Društveni ste i komunikativni. U vezi pomaže iskren razgovor, a samci mogu upoznati nekoga kroz druženje ili poruke.

Zdravlje: Moguć je mentalni umor. Odmak od ekrana i tišina učiniće čuda za vas.

Rak

Posao: Vikend je idealan za potpuni odmor. Poslovne teme ostavite za sledeću nedelju.

Ljubav: Emocije su duboke i nežne. U vezi se produbljuje osećaj bliskosti, a slobodni Rakovi mogu osetiti želju za ozbiljnijim odnosom.

Zdravlje: Osetljivi ste na stres. Toplina doma i mirno okruženje vam najviše prijaju.

Lav

Posao: Iako ste navikli na akciju, ovaj vikend zahteva sporiji ritam. Dobro je da se povučete i napunite baterije.

Ljubav: Želite pažnju, ali i iskrenost. U vezama male geste imaju veću težinu od velikih reči.

Zdravlje: Energija je dobra, ali pripazite da se ne iscrpite previše.

Devica

Posao: Vikend je pogodan za tiho planiranje i sređivanje misli, ali bez upadanja u perfekcionizam.

Ljubav: U odnosima se traže stabilnost i mir. Slobodni pripadnici znaka mogu započeti komunikaciju koja se razvija polako, ali sigurno.

Zdravlje: Probava je osetljiva na stres. Lagana ishrana i rutina će vam pomoći.

Vaga

Posao: Kreativne ideje dolaze kada se opustite. Ne forsirajte radne teme tokom odmora.

Ljubav: Ljubav je naglašena i nežna. Vikend donosi lepe trenutke bliskosti, a samci mogu doživeti romantičan susret.

Zdravlje: Potreban vam je balans između druženja i odmora.

Škorpija

Posao: Iako je vikend, razmišljate o važnim odlukama. Intuicija vam je jaka, ali nemojte donositi zaključke u žurbi.

Ljubav: Emocije su intenzivne. Iskren razgovor može potpuno promeniti dinamiku odnosa.

Zdravlje: Prisutan je psihički umor. Više sna i povlačenje u osamu će vam koristiti.

Strelac

Posao: Vikend donosi potrebu za promenom rutine. Razmišljate o potpuno novim planovima i idejama.

Ljubav: Spontanost i humor jačaju odnose. Slobodni se lako povezuju sa novim ljudima.

Zdravlje: Energija je na visokom nivou, ali pazite da ne preterate sa fizičkim naporom.

Jarac

Posao: Slobodni dani vam pomažu da sagledate dugoročne ciljeve bez pritiska i tenzije.

Ljubav: U odnosima se traži sigurnost. Male geste pažnje dodatno jačaju bliskost sa partnerom.

Zdravlje: Mogu se javiti ukočenost i umor. Istezanje i kvalitetan odmor su vam neophodni.

Vodolija

Posao: Ideje dolaze iznenada, posebno u nedelju. Dobar je trenutak za razmišljanje o velikim promenama.

Ljubav: U ljubavi tražite slobodu i iskrenost. Slobodni mogu upoznati nekoga ko je potpuno drugačiji od njihovih dosadašnjih tipova.

Zdravlje: Mentalna iscrpljenost. Tišina i odmak od buke će vam najviše odgovarati.

Ribe

Posao: Vikend donosi mir i prostor za introspekciju. Intuicija vam pomaže da osetite koji je pravi smer za vašu karijeru.

Ljubav: Emocije su nežne i duboke. Odnosi se produbljuju i bez previše reči.

Zdravlje: Potreban vam je mir, lagana muzika i kvalitetan odmor.

Autor: D.S.