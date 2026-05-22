STIŽE RETROGRADNI MERKUR: Ova 4 znaka će od 30. juna morati da uspore tempo

Drugo retrogradni Merkur u 2026. godini očekuje nas 30. juna u vodenom znaku Raka, a imaće jak uticaj na Rakove, Vage, Ovnove i Jarčeve.

Retrogradni Merkur u Raku će trajati do 24. jula, tako da je to period godine kada nije dobro donositi odluke, kako kasnije ne bismo shvatili da smo pogrešili u proceni. Ovaj termin u astrologiji često je sinonim za kašnjenja, odlaganje planova i putovanja, kvarove i nerazumevanje.

Pošto se retrogradni Merkur očekuje u Raku, jasno je da će pripadnici tog znaka najviše osetiti uticaj ovog astrološkog perioda.

Obnavljanje kontakata

Retrogradni Merkur u znaku Raka donosi period pojačanih emocija, vraćanja u prošlost i preispitivanja odnosa sa porodicom, bivšim partnerima i ljudima koji su ostavili trag u vašem životu.

U ovom periodu često dolazi do obnavljanja kontakata, neočekivanih poruka i razgovora koji bude stare emocije.

Pogrešno razumevanje

Komunikacija će biti nestabilna, pa će mnogi ljudi donositi odluke na osnovu svojih trenutnih osećanja. Merkur u Raku tera ljude da više slušaju intuiciju, ali retrogradno kretanje može da donese pogrešna tumačenja poruka, nesporazume u porodici i vraćanje na teme koje nisu rešene u prošlosti.

Ovo je period kada se ljudi češće vraćaju emotivnim ranama koje su dugo potiskivali. Neki će želeti da obnove odnose, dok će drugi konačno shvatiti šta ih emotivno opterećuje.

Retrogradni Merkur u Raku nije najbolji trenutak za donošenje velikih odluka jer će ljudi biti vođeni svojim osećanjima, ali jeste odličan za preispitivanje, pomirenja i zatvaranje starih priča. Prethodni retrogradni Merkur je bio u Ribama.

Autor: D.Bošković