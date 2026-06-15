DNEVNI HOROSKOP ZA 15. JUN: Lav pobeđuje rokove, Rak dobija važne informacije, a Ribe ignorišu upozorenja

Saznajte da li će vašem znaku dnevni horoskop doneti mnogo sreće.

OVAN

Neke situacije će vam odvlačiti pažnju od obaveza. Mnogobrojna dešavanja na radnom mestu mogu vas na kratko skrenuti od onoga što morate obaviti. Primećujete da je voljena osoba u dobrom raspoloženju. Ispunite obećanje koje ste dali članu porodice.

BIK

Predlog koji iznosite neće naići na odobravanje. Neke stvari ne možete sami da rešite, zato sačekajte da dobijete podršku. Poziv ili poruka od nekoga ko vam je simpatičan su vas naterali na razmišljanje. Niste sigurni na koji način da protumačite njene/njegove reči.

BLIZANCI

I pored teškoća i kratkih rokova uspevate da se uklopite i susretnete sa osobom koja vam je poslovno važna. Imate dobre predispozicije da budete zadovoljni rezultatom. Iskoristite popodne i veče da se odmorite jer vas sutra čeka naporan dan.

RAK

Od jedne osobe dobijate zanimljive informacije. One vam mogu pomoći da se na drugačiji način postavite prema nekom sa kim sarađujete. Mlađa osoba sa posla pokazuje neočekivano zanimanje za vas. Niste sigurni kako da odreagujete.

LAV

Iako vam je zadato dosta posla koji morate uraditi za kratko vreme, uspevate da sve regulišete u roku. Zadovoljni ste poslovnim dešavanjima i spremni da se i više potrudite. Poziv za izlazak ćete odbiti jer trenutno želite da više posvetite vremena sebi.

DEVICA

Skloni ste da preskačete ono što ne odgovara vašem raspoloženju i da ostavljate za neki drugi dan. Trenutno niste fokusirani da biste se skoncentrisali na zahtevnije zadatke. Misli vam radije idu na drugu stranu, ka osobi koju ste od skora upoznali.

VAGA

Razgovor sa nekim vam je dao krila i danas ćete biti izuzetno raspoloženi u svim poslovnim aktivnostima. Iz istog razloga ćete biti spremni da pređete preko sitnih nerviranja koja vam je partner priredio u prethodnim danima. Ugovarate ljubavni sastanak.

ŠKORPIJA

Dobili ste priliku da pokažete šta znate i umećete da je iskoristite. Bićete zadovoljni kada shvatite da ste skrenuli pažnju na sebe. Jedva čekate da ostavite sve obaveze i da se posvetite nekome ko vam je drag. Možda ćete ipak morati da prolongirate susret.

STRELAC

Prija vam podrška koju dobijate, ali ste svesni da je to sada nedovoljno da biste nešto konkretnije pokrenuli. Neka iznenadna situacija će se postaviti na put vašim namerama o susretu sa partnerom. Nećete želeti da objašnjavate i da se pravdate.

JARAC

Shvatate da je potrebno da promenite ponašanje prema nekom sa kim sarađujete ali se ustručavate da budete direktni u razgovoru, sve se nadajući da će druga strana shvatiti signale. Skloni ste da preispitujete svaku partnerovu reč i tražite skrivena značenja.

VODOLIJA

Svesni ste da je ono što se odradili dobro i nećete kriti zadovoljstvo. One osobe sa kojima radite a koje su blagonaklone prema vama shvatiće ovo na pravi način, ali biće i onih kojima smeta vaš uspeh. Neko vam nedostaje ali ne želite da povučete prvi korak.

RIBE

Skloni ste da ne obraćate pažnju na sugestije i savete koje vam danas daju. Smatrate da vrlo dobro znate šta radite i da vas drugi samo ometaju. Želite da se susretnete sa nekim koga odavno niste videli, ali druga strana uporno odbija vaše pozive i ponude.



Autor: Jovana Nerić