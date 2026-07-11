AKTUELNO

Horoskop

DNEVNI HOROSKOP: Bik pred velikim promenama, Vodolija gubi oslonac, a evo ko ima sjajne šanse za napredak!

Izvor: pINK.RS/hOROSCOPIUS, Foto: Pixabay.com ||

Pred vama je novi astrološki presek za današnji dan. Dok neki znakovi uživaju u otvorenosti i novim poznanstvima, pojedini pripadnici Zodijaka suočavaju se sa izazovima koji zahtevaju hrabre odluke. Saznajte šta zvezde poručuju za vaš znak i kako da najbolje iskoristite energiju subote.

OVAN

Foto: Pixabay.com

Vaš fizički izgled je danas vaš najveći adut. Zadovoljni ste u sopstvenoj koži i vaše samopouzdanje povodom toga neće ostati neprimećeno. Ukoliko ste raspoloženi za romantiku i flert, imaćete prilično uspeha kod suprotnog pola. Ne dozvolite da vam išta pokvari raspoloženje - ovo je vaš dan!

BIK

Foto: Pixabay.com/DarkWorkX

Pred vama je jedan izuzetno povoljan dan, pogotovo za stvari koje se odnose na ljubav i romantiku. Osećaćete naročitu bliskost sa izabranikom svog srca, ali takođe i sa vašim prijateljima i poznanicima. Danas su vam naglašene i pregovaračke sposobnosti, kao i veštine upravljanja novcem. Ako se odlučite za kupovinu nečega što odavno želite, uspećete da prođete izuzetno povoljno.

BLIZANCI

Foto: Pixabay.com/DarkWorkX

Pokušajte da nađete vremena za odmor ili bar kraći predah kada je vaš posao u pitanju. Ne morate baš sve obaveze da završite u jednom danu. Neke pripreme vam oduzimaju prilično vremena, ali neka vam one budu prioritet i ono u šta ćete uložiti najviše energije. Naravno, potrudite se da ne zapostavite vaš društveni život. Ali posvetite mu se nakon poslovnih obaveza.

RAK

Foto: Pixabay.com/DarkWorkX

Dan prolazi u znaku dobitaka i to najverovatnije onih koje već odavno priželjkujete. Finansijska situacija se takođe popravlja, pa biste mogli da sebi priuštite odlazak u šoping. Neočekivani priliv novca najverovatnije dolazi od osoba na koje ste najmanje računali. Potrudite se da nađete način da im se adekvatno zahvalite. Obratite pažnju na krvni pritisak i generalno, kardiovaskularni sistem.

LAV

Foto: Pixabay.com/DarkWorkX

Obratite pažnju na male detalje, pogotovo one u vezi vašeg izgleda i životnog prostora. Moguće je da ćete biti u situaciji u kojoj je potrebno da ostavite što bolji utisak, bilo da se radi o poslovnom ili privatnom okruženju. Ako budete dali sve od sebe i što je najbitnije ponašali se spontano i prirodno, mogući su pomaci u karijeri i nova, kvalitetna poznanstva.

DEVICA

Foto: Pixabay.com/DarkWorkX

Imate potrebu da u vaš život uvedete promene, ali još uvek ne znate šta su vam prioriteti. Poslušajte jedan unutrašnji glas ili savet osobe koja vas dobro poznaje i nećete pogrešiti. Ukoliko ste raspoloženi za avanturu ili kraća putovanja, dobro se organizujte i isplanirajte sve troškove. Moguće je da ćete postupati prilično neracionalno, a posledice osetiti tek kasnije.

VAGA

Foto: Pixabay.com/DarkWorkX

Danas dobro obratite pažnju na sve informacije do kojih dođete i ništa ne uzimajte zdravo za gotovo. Postoje velike šanse da uvećate svoje prihode ako pažljivo budete osluškivali okolinu i prepoznali pravu priliku. Mnoge osobe sa kojima danas budete u kontaktu biće oduševljene vašom ličnošću, toplinom i brigom za druge. Lako ćete pridobiti nečiju naklonost.

ŠKORPIJA

Foto: Pixabay.com/DarkWorkX

Vreme provedeno sa voljenom osobom je ono što će vam danas svakako ulepšati dan. Takođe, budite spremni da se posvetite i vašim prijateljima, naročito onima koje ste od nedavno stekli. Pa ipak, najbolje bi bilo da druženje organizujete u vašem domu. Uz kvalitetan razgovor, zanimljive ljude, dobru muziku i hranu, dobar provod je neizostavan!

STRELAC

Foto: Pixabay.com/DarkWorkX

Bićete prijatno iznenađeni kada shvatite da ste u mnogo boljoj finansijskoj situaciji nego što ste isprva mislili. Verovatno ćete otkriti da posedujete pravi talenat za upravljenje novcem. Takođe, izvestan je i priliv novca od nekoga iz inostranstva. Optimizam i entuzijazam vas danas ne napuštaju ni kada je reč o partnerskim odnosima. Uživaćete u jednom novom poznanstvu.

JARAC

Foto: Pixabay.com/DarkWorkX

Danas ništa ne radite polovično, ni kada je u pitanju vaš privatni, a ni poslovni život. Iako smatrate da možda nećete izdržati ovaj tempo, kraj dana donosi zasluženo priznanje. Potrudite se da ne učestvujete u jednom razgovoru u koji ćete biti uvučeni silom prilika, jer bi neko mogao pokušati da vas iskoristi za neke svoje ciljeve. Distancirajte se na vreme.

VODOLIJA

Foto: Pixabay.com/DarkWorkX

Imate potrebu da izađete iz okvira vaše svakodnevne rutine i učinite nešto neobično, pomalo luckasto i uzbudljivo. Ako imate društvo koje je spremno da vas u tome prati, tim bolje. U vašem mestu stanovanja sigurno postoje lokacije koje još uvek niste otkrili, pa ne bi bilo loše da na ovaj način zadovoljite svoj avanturistički duh.

RIBE

Foto: Pixabay.com/DarkWorkX

Vi ste neko ko poseduje mnogobrojne talente, a dans biste jedan mogli da poprilično unovčite. Naravno, potrebno je još dosta truda i vremena, ali svi kreativni projekti koje danas započnete, pored zadovoljstva koje sa sobom donose, obezbediće i finansijsku satisfakciju. Takođe, danas nađite vremena za jednog člana porodice. Potrudite se da pažljivo saslušate sve što ima da vam saopšti.

Autor: D.S.

#Astrologija

#Blizanci

#Devica

#Horoskop

#Jarac

#Lav

#Ovan

#Rak

#Vaga

#Vodolija

#astro prognoza

#bik

#dnevni horoskop

#ribe

#strelac

#škorpija

POVEZANE VESTI

Horoskop

DNEVNI HOROSKOP: Ovan rasterećen, Bik neraspoložen za promene, Rak nervozan...

Horoskop

DNEVNI HOROSKOP: Devica dinamična, Vaga zapažena, Škorpija nežna, Vodolija nema razloga za brigu

Horoskop

DNEVNI HOROSKOP: Bik uživa u odmoru, Blizanci dobijaju neočekivani poziv

Horoskop

DNEVNI HOROSKOP: Rakovi na korak od nove ljubavi, a Škorpije otkrivaju spletke i manipulacije

Horoskop

DNEVNI HOROSKOP: Škorpije danas imaju BRUTALAN dan, Vodolije kidaju, a evo koga stiže OPASAN UMOR i mora odmah da stane!

Horoskop

DNEVNI HOROSKOP: Bikove očekuje susret sa bivšom ljubavi, Rakovi su nervozni, a Lavovi...