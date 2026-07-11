DNEVNI HOROSKOP: Bik pred velikim promenama, Vodolija gubi oslonac, a evo ko ima sjajne šanse za napredak!

Pred vama je novi astrološki presek za današnji dan. Dok neki znakovi uživaju u otvorenosti i novim poznanstvima, pojedini pripadnici Zodijaka suočavaju se sa izazovima koji zahtevaju hrabre odluke. Saznajte šta zvezde poručuju za vaš znak i kako da najbolje iskoristite energiju subote.

OVAN

Vaš fizički izgled je danas vaš najveći adut. Zadovoljni ste u sopstvenoj koži i vaše samopouzdanje povodom toga neće ostati neprimećeno. Ukoliko ste raspoloženi za romantiku i flert, imaćete prilično uspeha kod suprotnog pola. Ne dozvolite da vam išta pokvari raspoloženje - ovo je vaš dan!

BIK

Pred vama je jedan izuzetno povoljan dan, pogotovo za stvari koje se odnose na ljubav i romantiku. Osećaćete naročitu bliskost sa izabranikom svog srca, ali takođe i sa vašim prijateljima i poznanicima. Danas su vam naglašene i pregovaračke sposobnosti, kao i veštine upravljanja novcem. Ako se odlučite za kupovinu nečega što odavno želite, uspećete da prođete izuzetno povoljno.

BLIZANCI

Pokušajte da nađete vremena za odmor ili bar kraći predah kada je vaš posao u pitanju. Ne morate baš sve obaveze da završite u jednom danu. Neke pripreme vam oduzimaju prilično vremena, ali neka vam one budu prioritet i ono u šta ćete uložiti najviše energije. Naravno, potrudite se da ne zapostavite vaš društveni život. Ali posvetite mu se nakon poslovnih obaveza.

RAK

Dan prolazi u znaku dobitaka i to najverovatnije onih koje već odavno priželjkujete. Finansijska situacija se takođe popravlja, pa biste mogli da sebi priuštite odlazak u šoping. Neočekivani priliv novca najverovatnije dolazi od osoba na koje ste najmanje računali. Potrudite se da nađete način da im se adekvatno zahvalite. Obratite pažnju na krvni pritisak i generalno, kardiovaskularni sistem.

LAV

Obratite pažnju na male detalje, pogotovo one u vezi vašeg izgleda i životnog prostora. Moguće je da ćete biti u situaciji u kojoj je potrebno da ostavite što bolji utisak, bilo da se radi o poslovnom ili privatnom okruženju. Ako budete dali sve od sebe i što je najbitnije ponašali se spontano i prirodno, mogući su pomaci u karijeri i nova, kvalitetna poznanstva.

DEVICA

Imate potrebu da u vaš život uvedete promene, ali još uvek ne znate šta su vam prioriteti. Poslušajte jedan unutrašnji glas ili savet osobe koja vas dobro poznaje i nećete pogrešiti. Ukoliko ste raspoloženi za avanturu ili kraća putovanja, dobro se organizujte i isplanirajte sve troškove. Moguće je da ćete postupati prilično neracionalno, a posledice osetiti tek kasnije.

VAGA

Danas dobro obratite pažnju na sve informacije do kojih dođete i ništa ne uzimajte zdravo za gotovo. Postoje velike šanse da uvećate svoje prihode ako pažljivo budete osluškivali okolinu i prepoznali pravu priliku. Mnoge osobe sa kojima danas budete u kontaktu biće oduševljene vašom ličnošću, toplinom i brigom za druge. Lako ćete pridobiti nečiju naklonost.

ŠKORPIJA

Vreme provedeno sa voljenom osobom je ono što će vam danas svakako ulepšati dan. Takođe, budite spremni da se posvetite i vašim prijateljima, naročito onima koje ste od nedavno stekli. Pa ipak, najbolje bi bilo da druženje organizujete u vašem domu. Uz kvalitetan razgovor, zanimljive ljude, dobru muziku i hranu, dobar provod je neizostavan!

STRELAC

Bićete prijatno iznenađeni kada shvatite da ste u mnogo boljoj finansijskoj situaciji nego što ste isprva mislili. Verovatno ćete otkriti da posedujete pravi talenat za upravljenje novcem. Takođe, izvestan je i priliv novca od nekoga iz inostranstva. Optimizam i entuzijazam vas danas ne napuštaju ni kada je reč o partnerskim odnosima. Uživaćete u jednom novom poznanstvu.

JARAC

Danas ništa ne radite polovično, ni kada je u pitanju vaš privatni, a ni poslovni život. Iako smatrate da možda nećete izdržati ovaj tempo, kraj dana donosi zasluženo priznanje. Potrudite se da ne učestvujete u jednom razgovoru u koji ćete biti uvučeni silom prilika, jer bi neko mogao pokušati da vas iskoristi za neke svoje ciljeve. Distancirajte se na vreme.

VODOLIJA

Imate potrebu da izađete iz okvira vaše svakodnevne rutine i učinite nešto neobično, pomalo luckasto i uzbudljivo. Ako imate društvo koje je spremno da vas u tome prati, tim bolje. U vašem mestu stanovanja sigurno postoje lokacije koje još uvek niste otkrili, pa ne bi bilo loše da na ovaj način zadovoljite svoj avanturistički duh.

RIBE

Vi ste neko ko poseduje mnogobrojne talente, a dans biste jedan mogli da poprilično unovčite. Naravno, potrebno je još dosta truda i vremena, ali svi kreativni projekti koje danas započnete, pored zadovoljstva koje sa sobom donose, obezbediće i finansijsku satisfakciju. Takođe, danas nađite vremena za jednog člana porodice. Potrudite se da pažljivo saslušate sve što ima da vam saopšti.

Autor: D.S.