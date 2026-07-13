Raskidi, razvodi i svađe sa šefovima! Težak dan za polovinu Zodijaka: Pripadnici ovih znakova neće znati šta ih je snašlo

Saznajte šta vas u ponedeljak, 13. jula, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Ovan

Konjunkcija Sunca i Merkura u kući karijere upozorava na sukobe sa nadređenima. Vaš vladalac Venera u kući prepreka u pravi kvadrat sa Uranom u devetoj kući donoseći vam finansijske, ljubavne i probleme na putovanjima.

Uran u kući novca u kvadratu sa Venerom u 11. kući donosi porodične i probleme sa podelom imovine, prekid prijateljstva. Spoj Sunca i Merkura u devetoj kući donosi uspeh preko putovanja, inostranstva, obrazovanja i pravnih pitanja.

Strelac

Rešavate stara, zaostala finansijska pitanja poput podele imovine, nasledstva, alimentacije, stipendije. Kvadrat između Venere u kući karijere i Urana u kući partnerskih odnosa donosi sukobe sa šefom, ženama, raskid ili razvod.

Jarac

Konjunkcija Sunca i Merkura u kući braka i partnerskih odnosa, donosi svađe, razvod, raskid, povratak bivšeg partnera.Sukobi sa saradnicima. Problemi sa koštano-zglobnim sistemom, cirkulacijom ili srcem.

Vodolija

Sa Suncem i retro-Merkurom u kući posla i zdravlja fokusirate se na rešavanje starih obaveza i promenu zdravstvenih navika. Kvadrat između Venere u kući novca i Urana u kući ljubavi i kreativnosti, donosi vanredne troškove, raskid.

Ribe

Merkur, vladalac partnerskih odnosa i privatnog života, blizu Sunca u petoj kući donosi susret sa bivšim partnerom, a slobodnim Ribama novu ljubav. Porodični i problemi sa bračnim partnerom, razvod, raskid.



Škorpija

Konjunkcija Sunca i Merkura u kući privatnosti donosi vam finansijske i probleme u kući, naročito sa muškarcima i mlađim članovima porodice. Sukobi sa autoritetima. Problemi u saobraćaju. Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Bik

Vaš vladalac Venera u kući ljubavi pravi kvadrat sa Uranom upozoravajući na probleme u odnosu sa emotivnim partnerom. Spoj Sunca i Merkura u kući biznisa donosi uspeh preko kraćih putovanja, trgovine, nekretnina, marketinga, učenja, ugovora.

Blizanci

Vaš vladalac Merkur, planeta komunikacija, blizu Sunca u kući novca podstiče vas da što pre platite stare dugove i važne finansijske obaveze. Uran u vašem znaku u kvadratu sa Venerom u kući privatnosti upozorava na svađe u porodici.

Rak

Kvadrat između Venere u kući komunikacija i Urana u kući prepreka upozorava na probleme u saobraćaju, naročito vazdušnom.Konjunkcija Sunca i retrogradnog Merkura u vašoj kući ličnosti, donosi poslovni i uspeh u obrazovanju.

Lav

Konjunkcija vašeg vladaoca Sunca i retro-Merkura u kući podsvesti podstiče vašu intuiciju i potrebu za osamljivanjem. Kvadrat između Venere u kući posla i Urana u kući novca donosi vam finansijske probleme.

Devica

Vaš vladalac retro-Merkur pravi konjunkciju sa Suncem u kući novca i društvenog života donoseći vam zaostale isplate i više izlazaka. Venera u vašem znaku i Urana u kući karijere donosi sukobe sa nadređenima, finansijske i ljubavne probleme.

Vaga

Autor: S.M.