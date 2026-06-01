DNEVNI HOROSKOP: Devicama je već prvog radnog dana potreban odmor, a JEDAN ZNAK DONOSI VAŽNU VIŽOTNU ODLUKU

Saznajte šta vas u ponedeljak, 1. juna, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Ovan

Merkur, planeta komunikacije, koja upravlja i vašim poslom i zdravljem, ulazi u kuću privatnosti donoseći porodične probleme. Problemi u trgovini, dogovorima i na kraćim putovanjima. Preuređujete stambeni prostor. Osetljiv želudac.

Bik

Merkur, koji vlada vašim poslom, u kući novca, donosi vam dobitke preko kraćih putovanja, marketinga, trgovine, polaganja ispita, prodaj uautomobila. Sekstil s Hironom u vašem znaku donosi vam ideju za isplativ ugovor.

Blizanci

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom privatnošću, ulazi u kuću posla gde se nalazi Jupiter donoseći uspeh u trgovini hranom, nekretninama, kulinarstvu ili poljoprivredi. Rasprave sa partnerom. Rešavate stare finansijske probleme.

Rak

Merkur u vašoj kući ličnosti, posle godinu dana, u sekstilu sa Hironom u kući planova, ciljeva i finansija, donosi vam napredovanje u karijeri, uspeh u trgovini, poslovnim pregovorima i rešavanju važnih egzistencijalnih pitanja.

Lav

Vladalac vaših finansija, Merkur, posle godinu dana, ulazi u 12. kuću i podstiče vašu intuiciju i donošonje važnih poslovnih odluka. Uspeh preko visokog obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja, nekretnina ili penzije. Potreba za introspekcijom.

Devica

S vašim vladaocem Merkurom, koji upravlja i vašom karijerom, posle godinu dana, u kući novca, fokusira vas na prijatelje, rešavanje penzije, pravnih pitanja, završavanje fakulteta ili politički angažman. Potreban vam je odmor.

Vaga

Merkur u desetoj kući, posle godinu dana, donosi vam zastoj u karijeri i sukobe s nadređenima. Sekstil sa Hironom u kući novca donosi dobitke preko podele bračne imovine, nasledstva, nekretnina, stipendije ili alimentacije.

Škorpija

Ulazak Merkura u devetu kuću posle godinu dana donosi vam uspeh preko putovanja, u inostranstvu, rešavanju pravnih pitanja ili vidokom obrazovanju. Bolja komunikacija s voljenom osobom. Zadržavanje vode u telu.

Strelac

S ulaskom Merkura u kuću novca gde se nalazi vaš vladalac Jupiter rešavate pitanja nasledstva, podele bračne imovine ili ulaganja novca što može da vam donese nasleđivanje, adaptaciju ili kupovinu nekretnine. Potreban vam je predah.

Jarac

Merkur, koji upravlja vašim poslom i životnim stavovima, posle godinu dana ulazi u kuću partnerstva donoseći vam sukobe s voljenom osobom. Sekstil sa Hironom u kući kreativnosti donosi vam uspeh u privatnom poslu ili javnoj delatnosti.

Vodolija

Merkur, vladalac ljubavnog života i finansija, ulazi u kuću posla i zdravlja, fokusirajućo vas na radne obaveze i promenu nekih navika. Sekstil s Hironom u kući privatnosti malo poboljšava odnos sa članovima porodice.

Ribe

Merkur, vladalac partnerskih odnosa i privatnosti, u kući ljubavi i kreativnosti donosi slobodnim Ribama ljubav i trudnoću onima koji planiraju potomstvo, odnosno, proširenje porodice. Uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.

Autor: S.M.