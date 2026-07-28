Sutra tačno u 16 i 35 sati: Pun Jelenov Mesec u Vodoliji menja sudbinu ova 4 znaka

Pun Mesec (Buck Moon), koji nosi i simboličan naziv Jelenov Mesec, očekuje nas sutra u vazdušnom znaku Vodolije na šestom stepenu, gde će imati snažan uticaj na Vodolije, Lavove, Bikove i Škorpije.

Pun Mesec u Vodoliji donosi snažnu potrebu da se oslobodimo svega što nas sputava i podseća nas da je vreme za promene koje smo dugo odlagali.

Presek

Energija Vodolije povezana je sa budućnošću, inovacijama, slobodom i hrabrošću da krenemo drugačijim putem. Zbog toga će mnogi osetiti potrebu da preseku stare obrasce ponašanja, napuste odnose koji ih guše ili započnu nešto potpuno novo.

Sve ono što je dugo bilo potiskivano može da izađe na površinu, pa nije neobično da ovaj pun Mesec donese važne razgovore, emotivne prekretnice ili odluke koje menjaju tok narednih meseci.

Balans između pripadnosti i lične slobode

Posebno će biti naglašena tema balansa između lične slobode i pripadanja grupi. Vodolija nas uči da budemo svoji, ali i da pronađemo ljude koji nas prihvataju takve kakvi jesmo. Zato je ovo idealan trenutak da se okružite osobama koje vas inspirišu, podržavaju vaše ideje i podstiču vas da rastete.

Pun Mesec u Vodoliji može da donese pojačanu nervozu, nesanicu i osećaj da se nešto veliko sprema, ali upravo kroz taj nemir dolazi prilika za oslobađanje. Uticaj ovog lunarnog događaja će se osećati dve nedelje.

pročitajte još Panika na Svetoj Gori: Jak zemljotres pogodio područje u blizini Hilandara

Autor: Marija Radić