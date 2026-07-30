Stiže im veliki finansijski preokret: 3 znaka horoskopa dobijaju novac u avgustu, ali tek kad urade OVO

Za većinu ljudi finansijski uspeh znači veća plata, unosniji posao ili priliv novca koji će rešiti dugove i doneti osećaj sigurnosti. Međutim, astrolozi smatraju da pravi prosperitet ne počinje onog trenutka kada se poveća stanje na računu, već kada čovek jasno shvati šta za njega zapravo predstavlja uspeh.

Upravo će avgust 2026. mnoge navesti da preispitaju svoje ciljeve, promene način na koji donose finansijske odluke i otvore vrata prilikama koje su do sada možda uporno zaobilazili.

Početak meseca i dalje nosi uticaj Merkurove postsenke, zbog čega će biti važno da se ne žuri sa potpisivanjem ugovora, već da se pažljivo provere svi detalji. Istovremeno, pomračenja koja obeležavaju avgust poznata su po tome što donose iznenadne preokrete, neočekivane ponude i prilike koje se ne pojavljuju često. Nekome će one stići kroz novi posao, nekome kroz saradnju, a nekome kroz potpuno drugačiji pogled na sopstvenu vrednost.

Astrološka dešavanja ovog meseca posebno izdvajaju tri horoskopska znaka. Njih ne očekuje samo mogućnost veće zarade, već i prilika da postave temelje finansijske stabilnosti koja bi mogla da traje mnogo duže od jednog meseca.

Devica

Ako postoji znak koji će tokom avgusta shvatiti koliko pravi ljudi mogu da promene tok karijere i finansija, onda je to Devica. Umesto da sve pokušavate da postignete sami, zvezde vas ovog meseca usmeravaju ka partnerstvima i saradnjama koje imaju potencijal da vam otvore vrata potpuno novih poslovnih mogućnosti.

Ulazak Venere u Vagu donosi period u kojem će pregovori, zajednički projekti i timski rad imati mnogo veći značaj nego ranije. Neko će dobiti ponudu za posao koja na prvi pogled deluje sasvim obično, ali će se kasnije pokazati kao važna prekretnica. Drugi će upoznati osobu koja poseduje znanje, kontakte ili iskustvo koje im je nedostajalo da naprave naredni korak.

Ipak, astrolozi upozoravaju da strpljenje ovog puta ima ključnu ulogu. Venera će kasnije ući u retrogradni ciklus, zbog čega će pojedini dogovori zahtevati dodatne razgovore, korekcije ili odlaganja. To, međutim, ne znači da će propasti. Naprotiv, ono što se bude gradilo polako moglo bi da postane mnogo stabilnije od brzih i ishitrenih poslovnih odluka.

Na privatnom planu takođe ćete shvatiti koliko finansijska sigurnost zavisi od ljudi kojima verujete. Partner, član porodice ili blizak prijatelj mogao bi da vas podstakne na odluku koju sami verovatno ne biste doneli, a upravo ona može doneti dugoročnu korist.

Savet za Device: Nemojte odbijati saradnju samo zato što ste navikli da sve radite sami. Avgust pokazuje da se najveći uspesi često grade zajedno sa pravim ljudima.

Blizanci

Novac vam ovog meseca neće biti jedino merilo uspeha. Iako ćete imati priliku da povećate prihode ili započnete posao koji obećava dobru zaradu, mnogo važnija lekcija biće razumevanje zbog čega uopšte želite finansijsku sigurnost.

Mars i Ceres donose snažan podsticaj da ozbiljnije razmišljate o budućnosti. Neki Blizanci počeće da planiraju pokretanje sopstvenog posla, drugi će dobiti priliku za novu investiciju, dok će treći konačno pronaći način da bolje upravljaju novcem koji već imaju. Ambicije će biti izraženije nego inače i upravo zbog toga avgust može postati odličan period za pokretanje novih projekata.

Ipak, koliko god poslovni uspeh bio važan, zvezde vas podsećaju da bogatstvo nije samo ono što se nalazi na bankovnom računu. Ljudi koji vas podržavaju, porodica, prijatelji i partner postaće najveći oslonac upravo u trenucima kada budete donosili velike odluke. Biće vam mnogo lakše da rizikujete kada budete znali da iza sebe imate nekoga kome verujete.

Finansijski rezultati neće doći preko noći, ali ono što započnete u avgustu moglo bi da donese ozbiljne koristi do kraja godine.

Savet za Blizance: Pre nego što prihvatite novu poslovnu priliku, zapitajte se da li će vam doneti samo više novca ili i kvalitetniji život. Kada pronađete ravnotežu između ta dva cilja, uspeh će doći mnogo lakše.

Ribe

Za Ribe avgust neće biti mesec brzih dobitaka, već period u kojem će konačno postati jasno koliko zaista vrede. Upravo će promena načina razmišljanja otvoriti vrata finansijskom napretku koji bi mogao da traje godinama.

Retrogradna kretanja nekoliko važnih nebeskih tela podstiču vas da preispitate svoje navike, budžet i odnos prema novcu. Možda ćete prvi put ozbiljno analizirati troškove, razmišljati o štednji ili odlučiti da više ne prihvatate poslove koji ne odgovaraju vašem znanju i iskustvu. Upravo ta promena mogla bi da postane početak mnogo stabilnijeg perioda.

Ovo je i odličan trenutak za ljude koji žele da pokrenu sopstveni posao ili razviju talenat koji su do sada držali po strani. Kreativnost će biti izraženija nego inače, a ono što vam je nekada delovalo kao hobi moglo bi da preraste u ozbiljan izvor prihoda.

Najvažnije od svega biće da prestanete da potcenjujete sebe. Kada shvatite koliko zaista vredite, mnogo lakše ćete pregovarati o plati, tražiti bolje uslove ili odbiti ponude koje vas ne poštuju dovoljno.

Savet za Ribe: Nemojte pristajati na manje nego što zaslužujete. Avgust vas uči da finansijska sigurnost počinje onog trenutka kada i sami počnete da cenite svoj rad i svoje vreme.

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Autor: Marija Radić