Marko Lazarević (17) jedan je od povređenih u tragičnom sudaru voza i autobusa kod Donjeg Međurova pre tačno godinu dana. Jedan od najteže povređenih putnika prisustvovao je juče parastosu povodom ove nesreće.

Marko je zadobio povredu kičme u udesu i gotovo je ostao paralizovan, ali su mu niški neurohirurzi rekonstruisali deo pršljena i omogućili uslove za oporavak. On je posle godinu dana uspeo da stane na svoje noge i nada se do proleća da ostavi štake.

- Dosta je bolje nego što je bilo. Ribarska banja mi je dosta pomogla, imam veliki boljitak. Počeo sam da hodam pomalo bez štaka, sad samo treba upornost, vreme. Došao sam u crkvu da odam poštu nastradalima, to su mi drugari, ljudi iz mog mesta. U mislima su mi još te slike tragedije, one ostaju za ceo život, to se ne briše, priča Marko koji je počeo ponovo i u školu da ide. Uči, daje ispite i srećan je što je opet u školskoj klupi.

- Rane me ne bole, kao da nikada nisu ni bile. Ostaje samo da ojačam mišiće i do proleća bi trebalo da ostavim štake. Sada je zima pa ne mogu toliko da se krećem, ali do proleća bi trebalo, poverava se ovaj mladić.

Markov otac Radoslav Lazarević kaže da je četvoromesečno banjsko lečenje prošlo dobro i da njegov sin po kući hoda i bez štaka.

- Prošlo je godinu dana dete je prvi put sada došlo u crkvu. Ide na bolje, hvala Bogu. Doktori su mi rekli da samo jedan od 1.000 pacijenata sa ovakvim povredama može da prohoda, da stane na svoje noge a Marko staje polako. Ide, kada se zamori, štake mora da koristi, u kući ide bez štaka. Iz banje kada je došao pošao u školu. U školi su ga prihvatili - srećan je Radoslav.

On kaže da Marko i dalje ima noćne more zbog svega što je proživeo.

- Imali smo problema, imao je noćne more. U snu mu je sve dolazilo. On je bio svestan kada je ispao iz autobusa kroz koji je voz prošao. Posle udarca autobusa u stubove pored pruge, Marko je ispao iz autobusa. Sedeo je do prozora i Aleksa je sedeo pored Marka. Aleksa je glavom u šine udario i izgubio život. Marko je sve to gledao, bio je svestan, uspeo je da ustane, pređe prugu i onda mu se slošilo, pokušao da sedne, pao je i više nije mogao da se pomera. Inače sve je video . Prvo su došli, saobraćajna policija pa vatrogasci, on je sve to gledao. To mu sve dolazi u san, ima košmare. Pije lekove i hvala Bogu ide na bolje, pričamo sa njim, ne spominjemo ovo što se desilo. Društvo mu dolazi, on ide kod njih, druže se, kaže Radoslav.

Marko je u udesu voza i autobusa zadobio težak prelom dva pršljena, zbog čega je mogao da pomera samo desnu ruku. Nakon dve operacije kojima su polomljeni komadi pršljenova zamenjeni koštanim implantatima uzetim sa njegove noge, Marko je počeo da se oporavlja i očekuje se da se skroz oporavi.

Suđenje vozaču autobusa

Suđenje vozaču autobusa Milanu Zdravkoviću, koji je optužen da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, jer se pre prelalska pruge nije zaustavio kraj saobraćajnog znaka "stop" i pogledao da li nailazi voz, teče pred Višim sudom u Nišu.

Preti mu maksimalna kazna od osam godina zatvora koju traži tužilaštvo. Dopunsko veštačenje koje je urađeno po nalogu suda pokazalo je na poslednjem ročištu da bi nesreća bila izbegnuta i da je mašinovođa voza poštovao red vožnje i vozio propisanom brzinom, jer bi autobus prešao prelaz do dolaska kompozicije.