TRAGIČNA SUDBINA DEVOJČICE (13) KOJU STRIC NAPASTVOVAO - Deda nije znao da je TRUDNA, a majka je napustila nakon što se otac OBESIO!

Devojčica (13) iz okoline Kruševca, koja je u četvrtak rodila mrtvu bebu, posle čega je ispričala da ju je stric Saša U. (41) silovao, i dalje je u teškom stanju zbog komplikacija usled trudnoće, a njeni baba i deda, koji su joj bili staratelji, kažu da „nisu ni znali da je trudna, te da su mislili da se samo ugojila“.

Nesrećna devojčica je pre dve godine ostala bez oca, koji se obesio, a prethodno ju je napustila majka. Tada je, sa dve mlađe sestre, prešla kod babe i dede, a pridružio im se i Saša U., koji se posle razvoda vratio kod roditelja. Baba i deda su posle saznanja da postoji sumnja da je njihov sin zlostavljao bratanicu u potpunom šoku.

- Ne želim ništa da kažem. Ništa ne znamo, nismo ni znali da nam je unuka trudna. Molim vas, ostavite nas na miru. Žena mi je bolesna, moram o njoj da brinem - rekao je za Kurir Miloš U. deda napastvovane devojčice i otac uhapšenog Saše U.

Rođaci ove porodice, koja živi u skromnim uslovima i od socijalne pomoći, kažu da „baba i deda sve znaju, ali da im je teško da o tome govore“.

- Dedi Milošu i babi Milunki sigurno nije lako. Znali su i da je trudna i nadali se da će lepo da se porodi. Međutim, sada govore da nisu znali i da su mislili da se ona goji - ispričala je rođaka.

Devojčica je pre tri dana završila u bolnici Lekari su konstatovali da je u osmom mesecu, ali je beba rođena mrtva. Zbog sepse, koja je nastala pre dolaska u bolnicu, devojčica je životno ugrožena i njen oporavak je neizvestan. Tada je ispričala da ju je stric obljubio nekoliko puta. Osumnjičenom je određen pritvor.

- Mene je obljubio stric Saša. Napadao me nekoliko puta i u tri navrata me prisilio da spavam s njim uz pretnju. Počelo je to prvi put kad smo pili vino i ne sećam se detalja, ali posle me je još dva puta primorao da spavamo. Nisam smela to da otkrijem jer je pretio da će nas sve pobiti, a znam kakav je hirovit. Zato sam ćutala i skrivala i trudnoću dok nisu počeli bolove - rekla je devojčica lekarima:

- Nije negirao da je s bratanicom imao odnose, ali je tvrdio da nije bilo na silu, kao i da nije otac mrtvorođenog deteta. Rekao je da ga je devojčica saletala i da su bili intimni praktično na njeno insistiranje - podseća izvor.