UNAKAZIO JE OD BATINA! Majka prebijene devojke kod Čačka u strahu šta će biti kad njen ZET SILEDŽIJA izađe iz zatvora!

- Moja ćerka je završila fakultet. Obrazovana je, ali na žalost životnu školu nije izučila. Zaljubila se u pogrešnog čoveka. Nikada je u ovoj kući niko prstom nije takao i sada da doživi ovako nešto. Brutalno je pretučena, moraće da joj amputiraju uvo.

Ovako započinje ispovest za Kurir Slađana, majka prebijene N.V. (29) u selu Zablaće kod Čačka, koju je u noći između 29. i 30. avgusta letvom krvnički pretukao suprug Goran V. (30). N.V. koja ima četvoro dece, sa teškim povredama prebačena je u bolnicu, dok je njen suprug uhapšen i određen mu je pritvor do 30 dana. U razgovoru za Kurir njena majka Slađana kaže da se čula sa ćerkom i da je ona sada van životne opasnosti.

Od veselja do borbe za život

- Razgovarale smo normalno, mnogo joj je sada bolje. Doktor mi je pričao da je dobro, ali mu nisam verovala, pa joj je dao svoj telefon i pričale smo kratko. Pitala je za decu, rekla sam joj da su troje starijih kod nas, da ne brine. Lekar mi je rekao da ima naprsnuće rebara, brojne podlive i modrice po celom telu. Čeka je operacija, treba da joj operišu uvo koje je pokidano, ali otečena je i ne smeju sada ništa da joj rade.

Još uvek se ne zna da li će joj amputirati uvo ili će raditi neku plastičnu operaciju - priča potresena majka i dodaje da će N.V sigurno biti još u bolnici da bi mogli da isprate do kraja njeno stanje, jer se plaše da se ne pojavi neko unutrašnje krvarenje.

Deda ubica, otac nasilnik! Deda i otac uhapšenog Gorana V. takođe su bili nasilnici. Goranova majka Stoja koji je Goran tukao kada je pokušala da odbrani snaju, ispričala je kakve je sve strahote doživela u ovoj porodici. -Mlada sam se udala i zapečatila sebi život užasom u ovoj porodici, generacijski su nas tukli. Muž me je zlostavljao 30 godina, svekar je zaklao kuma, a sada me tukao i sin! Nema u ovoj familiji ništa dobro. Đavo je došao po svoje - rekla je očajna Stoja.

Prisećajući se kobnog dana kaže da joj se ćerka pohvalila novom frizurom i garderobom koju će obući za svadbu.

- Samo nekoliko sati pre toga bila je vesela nasmejana, hvalila se restoranom slala mi je slike. Bili su veseli. Ništa nije ukazivalo da će se ovako nešto desiti. Legla sam da spavam i ujutru doživela horor. Videla sam, na vestima inicijale i znala da je moje dete. Nisam znala ni da li je živa, ni gde je. Telefon nije prestajao da mi zvoni, a njen je bio nedostupan. Evo do sada, dok je nisam čula nisam mogla da se smirim - kaže ona.

Godinama trpela

Kako je objasnila, ona od početka nije bila za tu vezu.

- Govorila sam joj da on nije za nju ona je završila fakultet, a on osnovnu školu. Možda to i nije bitno ali se po njemu videlo da je loš čovek i da ona nema šta da traži sa njim. Međutim zaljubila se i verujem da ga je neko vreme volela, ali mislim da ga se plaši. Nju je čak i svekrva Stoja pitala da li je sigurna da želi da se uda za njega... I evo već godinama trpi nasilje. Govorila sam joj da nakon prvog udarca treba da se skloni, da se preko nekih stvari nikada ne prelazi, ali je ona uvek nalazila opravdanja da ostane. Ostavljala ga je i vraćala se - kaže majka.