MISLIO DA SU TERORISTI! Ovako je Arkan navukao pancir i upucao policajce u centru Beograda!

Advokat Dragoslav Ćetković je tokom svoje bogate karijere branio Željka Ražnatovića Arkana, Vuka Draškovića i Đorđa Božovića Gišku.

Svojevremeno se u jednom intervjuu prisetio najzanimljivih slučajeva.

Arkanova sestra i majka su došle kod mene u kancelariju i rekle: "Poslao nas Đorđe Božović zvani Giška da vas angažujemo da branite Željka". To je onaj slučaj kada je on 1979. ili 1980. pucao u dva milicionera i ranio ih. Dva policajca sa Palilule su imali jednu smušenu depešu iz Zagreba prema kojoj je trebalo privesti Željka Ražnatovića Arkana. Nešto im je politički trebao. Stane Dolanc je bio ministar policije. Ti policajci su otišli u stan u ulici 27. marta i zatekli Arkanovu majku. Raspitivali se o Željku tvrdeći da su mu prijatelji. A on je imao stan takođe u 27. marta - rekao je Ćetković.

Arkanova majka je prema njegovim rečima pozvala sina telefonom kad su policajci došli drugi put.

- I on je u tom telefonskom razgovoru shvatio da on te ljude ne poznaje. Oblači pancir i uzima dva pištolja. Majci je u tom telefonskom razgovoru rekao da ostavi otvorena vrata. Upao je unutra i nastala je pometnja. Oni pokušavaju da beže i on ih ranjava kod izlaza iz zgrade. Kod jednog od njih nalazi lisice i njima ih vezuje. I on vikne - "zovite policiju". Kad je došla policija utvrdili su odmah da su to njihovi ljudi u civilu - rekao je Ćetković.

Prema rečima Ćetkovića, Arkan je kasnije tokom odbrane tvrdio da je mislio da su to neki teroristi sa kojima je od ranije imao sukob i da je zbog toga pucao.

- Kad su ga posle dva meseca pustili iz pritvora došao je kod mene u kancelariju i doneo mi honorar koji mu nisam ni tražio. Bio je impozantan honorar - rekao je Ćetković.

Inače, tada je Arkan prvi put pokazao legitimaciju DB.

- Kad su tada ispitivali Arkana razgovor je tekao ovako: "Da li ste zaposleni?" "Jesam". "Gde radite?" "U saveznom SUP-u". "Gde stanujete?" "U Ulici 27. marta". "Je l’ to vaš stan?" "Nije. Dobio sam ga od saveznog SUP-a". Za puštanje Arkana je urgirao lično Stane Dolanc - rekao je Ćetković.

Poznati advokat je preminuo 2019. u 81 godini.