PROGOVORILA MATEJEVA DEVOJKA! Iznela šok informacije o snimcima - EVO KO JE NA NJIMA: 'Ako je bio drogiran, to mu je neko SIPAO U PIĆE'

Prvo, momak u crnim patikama nije on, u belim patikama jeste. Znam da Matej ranije nije pravio takve incidente, niti ludosti, znam sa kim sam u vezi.

Sanja iz Splita, devojka Mateje Periša (27), koji je u noći između 30. i 31. decembra prošle godine nestao u Beogradu, pošto je istrčao iz kluba "Gotik" u Beton hali, u kom se provodio sa prijateljima iz Splita, ispričala je za beogradske medije svoja saznanja o nestanku, kao i o tome šta je prethodilo Matejinom odlasku za Beograd.

- Ne znam šta da vam kažem, s obzirom na to da gledam one snimke na kojima trči, ono jeste on, a kao da nije. Prvo, momak u crnim patikama nije on, u belim patikama jeste. U vodi nije on, to da znate, zna se da je snimak star. Znam da Matej ranije nije pravio takve incidente, niti ludosti, znam sa kim sam u vezi - započela je Sanja.

Ona je naglasila da je bila upućena u to da će Matej ići za Beograd na doček Nove godine, kao i da je znala sa kim će ići.

- Ja sam pre dve godine bila tamo, bila sam i tamo u Beton hali, poznat mi je taj teren. On je bio baš ushićen što ide tamo, pola godine je planirao da ide u Beograd za Novu godinu. Prvo su njih trojica planirala, posle su im se priključila još trojica drugova, pa još jedan, tako da je na kraju ispalo njih sedmoro.

Inače, ova dvojica su mu prijatelji iz osnovne škole. Organizovali su i doček u nekom hotelu, za subotu Skadarliju, zajedno smo tražili apartman tamo - kaže devojka i dodaje da ona nije htela da ide sa njim, "jer je to muško društvo i da nema smisla da ona ide".

- Nikakvi problemi među nama nisu bili - dodala je.

Sanja kaže da se sa Matejem poslednji put čula 30. decembra, kada joj je on poslao video oko 21.30 sati.

- Meni se bio ugasio mobilni, a bila sam na poslu. Kada sam oko ponoći došla kući, odgovorila sam mu na tu poruku i otišla sam da spavam. Probudila sam se u sedam ujutru i vidim da mi nije poslao poruku za laku noć kada je došao iz grada, što on uvek radi. Vidim nema ništa. Poslala sam mu poruku tada: "Jel sve ok?", odgovora nema.

Imao traumu: Drug mu poginuo pred očima Prema njenim rečima, Matej je pre četiri meseca doživeo tešku traumu, jer mu je prijatelj poginuo pred očima. - Nakon toga nije išao kod psihloga, bio je sasvim normalan. Nije pio ni lekove, apsolutno ništa. Kada se to desilo on je mene pita: "Jel misliš da će ovo ostaviti neke posledice na mene?", ja sam rekla da ćemo videti, da ćemo pratiti i da ćemo otići po stručnu pomoć ako bude trebalo. Međutim, stvarno nije bilo potrebe za tim- kaže ona.

Posle sam mu oko dva popodne opet poslala poruku, opet ništa. Razmišljam da ne može da spava toliko dugo, nema šanse. Onda sam se kasnije popodne čula s njegovim prijateljima, koji su mi rekli da je nestao, da mu je jakna tu, da ne znaju ni oni šta se desilo. Oni su bili van sebe - priča Sanja, naglašavajući da je pogađaju priče o tome da je Matej sa društvom konzumirao drogu.

- Oni uopšte nisu bili u tom fazonu! A i da jesu, pa ko bi preneo drogu preko granice?! A, tamo oni apsolutno nikoga ne znaju, gde bi to nabavili, tako da nema mi to smisla. Još tek su bili došli, prvi dan, nema šanse. On se meni javio u 14.30 kada su prešli granicu, pa u 18 sati kada su ušli u apartman, pa u 21.30 sa večere. Oni su svi normalni. Na tom videu što mi je poslao, su se videle tri flaše vina, ali njih je sedmorica. Videlo se da su neki pili crno vino, neki belo, atmosfera je bila vesela. Sedeli su, čekali su večeru, ništa posebno - opisuje Sanja šta se vidi na snimku koji joj je Matej poslao iz Beograda.

Ona dodaje da su svi izbezumljeni, da on nije konzumirao drogu. - Glupo će možda zvučati, ali ako i jeste bio drogiran, njemu je to neko sipao u piće, on to nije sam uzeo - kaže Sanja.

Na pitanje da li gaju nadu i kakav ishod očekuje, Sanja optimistično kaže: "Ima nade još, uvek ima nade. Nekako imam osećaj da će on od nekud iskočiti".