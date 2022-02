ZASTRAŠUJUĆA PROGNOZA TOKSIKOLOGA! Evo šta kaže o Matejevom ponašanju u KOBNOJ NOĆI - jedna stvar je krajnje neobična i u vezi je sa OVOM drogom?!

U medijima se juče pojavila informacija da je grupa mladića u kojoj je bio i nestali Matej Periš iz Splita, iznajmila kombi, gde su, tokom putovanja do Beograda, napravili pauzu u Zagrebu gde su, navodno, kupili određenu količinu droge. Reč je najverovatnije, kako su objavili, o spidu, što je dokaz da im niko nije sipao drogu u piće tokom noćnog provoda u klubu "Gotik" u Beton hali u noći sa 30. na 31. decembar 2021. godine kada je Periš nestao.

Toksikolog Radomir Kovačević objašnjava da, kada je u pitanju distribucija i dostupnost narkotika, tu više nema granica, što je, nažalost, zastrašujući podatak.

- Čuo sam da nastavnici, pre nego što dođu na čas, iza škola zatiču gomilu špriceva, i to nije slučaj samo sa gradskim školama, već i seoskim. Narkotici se koriste od davnina, to je najpre bilo u neke drugačije svrhe... U poslednje vreme, to je postala prava zloupotreba - kaže Kovačević.

Kako dodaje, više od 9 miliona raznih jedinjenja trenutno se koristi u svetu.

- Čitava Srbija je u transu zbog ovog momka - navodi Kovačević.

Kako objašnjava, sjajno je to što je u ovom slučaju isključena politička dimenzija.

- Njegovo ponašanje, da on trči u majici, na toj temperaturi... Neobično je... - komentariše toksikolog.

On dodaje, da uvek treba imati u vidu kombinovano dejstvo. Odnosno, da je još veća opasnost kombinovanje droge i alkohola.

- Spid na engleskom znači 'brzina'. Vrlo brzo menja ponašanje, za 15 minuta, i neophodno je da se psiholozi i prihijatri uključe, kako bi se izradio psihološki profil ličnosti - objašnjava Kovačević.

Kovačević kao jedan od problema, ističe da, pored dostupnosti, i jeftinoću droge, koja je mladima još dostupnija.

Stručnjak za bezbednost Gordana Mišev, navodi da je ovo slučaj iz kog mnogo možemo da naučimo.

- Ovde izvlačimo dva aspekta, a to je da nema političke dimenzije, niti bilo kakvih loših namera. Svi žele da se Matej nađe... Novi natpisi jesu čudni, sve to dovodi do navoda da je on nešto koristio. Matejev otac kaže da nije, ali kako roditelji mogu da znaju? - komentariše Mišev.

- Imam i ja decu, i uvek se pitam, i uvek ih pitam, ali kako mi možemo da znamo? - dodala je ona.

Mišev navodi da je postalo stravično to, koliko mladih trenutno konzumira drogu, a da je još zaprepašćujuće, što mnogi drogu ne vide kao nešto loše.

- Da je bio pijan, on bi se teturao, a on na snimcima trči ravnomerno, što je dokaz da je najverovatnije koristio neku sintetičku drogu, odnosno spid - priča Mišev.

