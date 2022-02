STRAŠNA SUDBINA: Zakucali se u traktor svog prijatelja i POGINULI! Porodice stradalih ne mogu da pričaju od ŠOKA!

Vozač automobila, Zoran Aćimović, inače advokat, izgoreo je za volanom, dok je njegov prijatelj Vladimir umro na putu za bolnicu.

Svi se družili

- Do nesreće je došlo kada je automobil otpozadi naleteo na traktor sa plugom koji se kretao putem. U automobilu je bilo petoro ljudi i pretpostavlja se da su se vraćali sa jedne proslave 18. rođendana, na kojoj su svi bili - kaže izvor Kurira i dodaje da vozač traktora nije povređen.

Iz razgovora sa komšijama saznajemo da su svi koji su učestvovali u nesreći bili drugari i poznanici, oni ne mogu da dođu sebi od šoka i ne mogu da veruju da se ovakva tragedija desila.

- Vladimir je jako dobar dečko iz divne i skromne porodice. On je bio konobar u jednom kafiću ovde - rekao je komšija.

Od meštana smo saznali i da je vozač traktora Emanuel T. rekao da je video kako mu se auto približava velikom brzinom, kao i da su pokušali da ga obiđu s desne strane, te da su se tada zakucali u njega.

- Dečko koji je vozio traktor od siline udarca izleteo je kroz šoferku ali je brzo ustao i došao sebi. On je odmah pozvao svog gazdu i policiju, zatim je počeo da pomaže svojim drugarima iz auta, koji su se igrom slučaja zakucali u njegov traktor - rekle su komšije.

Oni dodaju i da je traktorista izvukao troje povređenih sa zadnjeg sedišta, kao i Vladimira sa mesta suvozača, ali da do Zorana, koji je upravljao autom nije mogao da dođe, jer je automobil bio skroz smrskan i vatra je već buktala.

- Zoran je bio zarobljen u zgužvanom automobilu, pritom ga je i vatra uhvatila, tako da je nažalost bio ugljenisan - kažu naši sagovornici.

Dvoje povređeno

U ovoj tragediji lakše povrede su zadobili Časlav S. i Ines V., koji su sedeli iza vozača i suvozača, ali da Anastasiju, koja je sedela u sredini, nije imalo šta da zaštiti i da je ona zadobila teške povrede.

- Ima frakturu lobanje. Odmah je operisana i izvađena joj je slezina. Nije u svesnom stanju i ne može samostalno da diše. Bila je životno ugrožena. Lekari čekaju da joj se malo poboljša stanje kako bi je transportovali u Beograd - rekao je jedan od poznanika.

Njen otac kratko rekao:

- Nije dobro. Nemojte molim vas, ne možemo da pričamo.

Porodice nastradalih Zorana i Vladimira rekle su da ne mogu da pričaju ništa i da od policije nisu dobili još nikakva obaveštenja.

- Razumite nas. Nikome nije lako. Ne možemo da pričamo - rekli su u obe kuće za Kurir.

Nastradala i učenica ivanjičke Gimnazije: Tinejdžerka poginula na povratku iz diskoteke u Arilju!

Na regionalnom putu Arilje-Ivanjica, u mestu Jeremići, juče oko četiri sata ujutru dogodio se još jedan stravičan udes u kom je život izgubila Anđela Đurašević (17) iz Ivanjice. Do nesreće je došlo kada je automobil "pežo" u kom je bila Anđela sleteo s puta i prevrnuo se, iz za sada neutvrđenih razloga. Zajedno sa njom u automobilu je bilo još petoro mladih Ivanjičana, koji su se u jutarnjim satima vraćali kućama iz noćnog provoda. - Za volanom je bila devojka od 20 godina, kojoj je drug dao da upravlja njegovim automobiulom, jer je on puno popio. Pritom ona nije imala položen vozački ispit, tek je upisala vožnju. Automobil je izgubio kontrolu najvarovatnije zbog neprilagođene brzine uslovima na putu i prevrnuo se u ambis - kaže naš izvor iz istrage. Inače, auto se prevrnuo na delu puta na kojem je i po suvom vremenu neophodan dodatni oprez zbog krivina i širine puta. Grupa mladih Ivanjičana se vraćala iz Arilja, gde su veče proveli u diskoteci u ovom gradu koja je te noći bila otvorena do četiri sata izjutra. Anđela Đ. je bila ucenica ivanjičke Gimnazije, a za nju svi imaju samo reči hvale. - Svi smo u šoku, još uvek ne verujemo da se ovo dogodilo. Treba da odemo da izjavimo saučešće porodici, ali još uvek ne verujem da je ovo tačno - kaže komšinica nastradale Ivanjičanke, za koju svi kažu da je bila kao anđeo.