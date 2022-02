ALKOHOL MU PRESUDIO! Brat mladića (23) stradalog kod Vlasotinca - OČAJAN: Nikad neću sesti PIJAN za volan!

Robertino Ilievski (23) nastradao je u nedelje u teškoj nesreći u Vlasotincu kada se svojim automobilom zakucao u drvo.

Njegov devet godina mlađi brat Leon kaže da je pre nego što je seo za volan pio alkohol.

- Juče smo ga sahranili. Nema ga više i svi smo u šoku. Sećam se dana je moj Robertino nastradao. Na mobilni telefon pozvao me je uja i rekao da su ga zvali iz policije da mu kažu da se dogodila neseća i da je on mrtav. Išao sam do mesta gde se nesreća dogodila. Moj brat se sa vozačeve strane zakucao u drvo. Nije imao šanse da preživi - kaže Leon za Telegraf.

Nesrećnog momka juče su ispratili na večni počinak.

- Majka nam je baš loše. Ja samo mogu da kažem da nikada neću pijan sesti za volan. Alkohol mu je presudio. Koliko smo obavešteni istrage neće biti. Tako da ne mogu da vam kažem koliko je brzo vozio - tvrdi Leon.

Medijima se dan nakon nesreće obratio Zoran, ujak stradalog mladića.

- Bio je mlad, a kao i svaki mlad čovek imao je milion planova. Živeo je malo ovde, a malo u Severnoj Makedoniji, planirao je da tako bude i ubuduće - kaže ujak i dodaje da se Robertino se bavio fudbalom , da je već duže vreme igrao za jedan klub u Makedoniji, a svojevremeno je nešto kratko poneo i dres Vlasine.

Zoran priča da se njegov sestrić Robertino zabavljao sa jednom devojkom iz Vlasotinca.

- Poginuo je dok je žurio da se vide. Mala nepažnja eto šta uradi. Sekunde su bile u pitanju.

Robertinov ujak u nedelju je bio na mestu nesreće.

- Hitna pomoć je stigla na vreme, izvukli su ga brzo. Ljudi su dali sve od sebe, ali ništa nije vredelo. Udarac je bio toliko silovit da ništa nije moglo da se uradi. Naš Robertino je bio divan mladić, pozitivan i nasmejan - izjavio je ujak.

Od mladog Robertina na Fejsbuku se oprostila i majka, pevačica Suzana Anđelković, koja radi u Srbiji i Severnoj Makedoniji.