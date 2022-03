ALEKSIĆU IDE U PRILOG DA ŠTO DUŽE BUDE U KUĆNOM PRITVORU? Advokat Milene Radulović objasnio: Ako bude proglašen krivim...

Miroslavu Aleksiću ukinut je kućni pritvor, potvrdio je Viši sud u Beogradu.

On će se ubuduće zbog optužbi za silovanje i nedozvoljene polne radnje braniti sa slobode.

Podsetimo, Aleksić je, početkom marta odbacio sve optužbe koje mu se stavaljaju na teret. Naime, Aleksić je 2. marta, započeo iznošenje svoje odbrane u slučaju optužbi bivših polaznica za seksualno zlostavljanje u njegovoj školi glume.

Advokat Milene Radulović Jugoslav Tintor izjavio je da Miroslavu Aleksiću ide u prilog da što duže bude u kućnom pritvoru kako bi mu se, u slučaju da se proglasi krivim, bila ublažena zatvorska kazna.

- Svaki pritvor u okviru krivičnog postupka ima svoje trajanje i prekidanje. Pritvor je mera čiji je cilj da obezbedi nesmetan tok postupka. U tom smislu Aleksić je proveo u pritvoru 6 meseci, a potom i u kućnom 8. Ova odluka me nije iznenadila, nisam očekivao da će tokom celog postupka trajati pritvor. Šta više, iz perspektive ishoda i zatvorske kazne koja bi se izrekla, samo trajanje kućnog pritvora ide u korist okrivljenog. To možda gledaocima zvuči čudno ali da objasnim. Jedan dan je kućnog pritvora je ravan jednom danu zatvora i onda okrivljeni ima interes da što više dana provede u kućnom pritvoru, kako bi mu se to uračunalo kada dobije zatvorsku kaznu. Ja fokus ovog postupka stavljam na dokazni deo, pritvor je trajao onoliko koliko je trebalo da se prikupe dokazi. Ovom odlukom nisam iznenađen - rekao je Jugoslav Tintor.

Tintor ističe da je optimističan što se tiče ishoda suđenja kao i da će Aleksić biti proglašen krivim.

- Svakako da jesam, znam koji su dokazi prikupljeni, javnost nije imala uvida u to i znam kog su kvaliteta. Viši sud, apelacioni sud je to prepoznao i mi koji smo učesnici u postupku, znamo šta je na stolu. Ovde ima dokaza da se Aleksiću sudi, i to su oni i prepoznali, stoga sam uveren da je to sasvim dovoljno dokaza da bude proglašen krivim - kaže Tintor.