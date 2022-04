KRVAVA PROSLAVA! DVA MALOLETNIKA UBIJENA u pucnjavi u Pitsburgu

Policija navodi da se incident dogodio tokom zabave na privatnom imanju na severnoj strani grada, na kojoj je bilo više od 200 ljudi, a mnogi među njima bili su maloletnici.

U policijskom izveštaju se dodaje da su policajci videli ljude koji beže sa lica mesta i skaču kroz prozore i potvrđuje da je veći broj osoba prebačen u bolnicu. Mnogi od njih zadobili su prelome kostiju i posekotine, navodi CNN.

Video sent to me which appears to be FB LIVE as the shooting happens tonight on the North Side of Pittsburgh. Tough to watch. @WPXI @PghPolice @PghPublicSafety @PghPoliceChief pic.twitter.com/sclYPdnGrh