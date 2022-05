JEZIVI ZLOČIN U HORGOŠU SLUČANJO OTKRIVEN: Ubio starca (75) zbog neplaćene krije za stan

Tibor K. (35) nakon što je uhapšen zbog sumnje da je u okolini Horgoša obijao kuće, policiji priznao da je ubio stanodavca Radula Topličanina. On je izjavio da je starca napao zbog neplaćenih stanarina

Tibor K. (35) iz Horgoša uhapšen je zbog sumnje da je 15. januara ove godine nakon svađe oko neplaćene kirije ubio svog stanodavca Radula Topličanina (75)! Posle zločina Tibor je Radulovo telo prevezao do jednog napuštenog salaša u blizini Horgoša i tamo ga zakopao u rupu!

Stravičan zločin je otkriven tek prošle nedelje kada je Tibor K., kog je policija privela zbog niza krađa, priznao da je ubio Radula Topličanina.

Sateran u ćošak

- Tibor je priveden zbog sumnje da je opljačkao više kuća u okolini Horgoša. On je ispitivan u vezi s tim razbojništvima sve do trenutka kad jedan inspektor nije shvatio da je Tibor iznajmljivao stan kod Radula Topličanina, čiji je nestanak porodica prijavila sredinom januara. Iako se Tibor pravio da ne zna šta se dogodilo sa starcem, policajci su ga veštim pitanjima saterali u ćošak, nakon čega je odlučio da prizna zločin i do detalja opiše kako je ubio nesrećnog Radula - navodi izvor Informera.

Kako je dodao naš sagovornik, osumnjičeni je inspektorima rekao da je do sukoba s Radulom došlo zbog neplaćenih kirija.

- Tibor je ispričao kako je jedno vreme stanovao kod Topličanina i da nisu imali problema sve dok nije počeo da kasni sa plaćanjem stanarine. Do tuče je došlo kada je Radule došao u stan i rekao Tiboru da mu da novac ili da se iseli. Tada je osumnjičeni skočio na starca i više puta ga udario, zbog čega je Topličanin pao na pod, udario glavom u beton i preminuo - rekao je on i dodao:

- Kada je video šta je učinio, Tibor je telo starca stavio u gepek i odvezao do jednog napuštenog salaša u blizini Horgoša. Osumnjičeni je tamo u jednom pomoćnom objektu iskopao rupu i u nju ubacio i zatrpao Topličaninov leš.

Stari znanac policije Osumnjičeni Tibor K. inače je stari znanac policije. On je hapšen nekoliko puta i protiv njega je podneto oko 200 krivičnih prijava. Sve te prijave uglavnom su se ticale krađa.

Pokazao mesto ubistva

Nakon ovog stravičnog priznanja policija je odmah odvela Tibora do napuštenog salaša gde je po prethodnom priznanju on zakopao svoju žrtvu.

- Osumnjičeni je sa lisicama na rukama i bukagijama na nogama došao do jedne šupe i unutra pokazao rupu u kojoj je zatrpao Radula. Kako bi proverili njegove navode, jedan od inspektora je lopatom otkopao zemlju i ubrzo ugledao ostatke tela nesrećnog starca - dodaje on.

Nakon policijskog uviđaja posmrtni ostaci ubijenog starca prevezeni su u novosadski Zavod za sudsku medicinu kako bi se obdukcijom utvrdili tačno vreme i uzrok smrti. Posle detaljne rekonstrukcije zločina inspektori su porodicu Radula Topličanina obavestili da on, nažalost, nije nestao, već da je ubijen, kao i da je osumnjičeni uhapšen.