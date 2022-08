ŽIVEO KAO HOLIVUDSKI SUPERSTAR! Otkrivena uloga likvidiranog Vlaovića u škaljarskom klanu: BIO MOZAK KRIMI-GRUPE

Vlaović je, navodno, bio mozak klana za organizaciju poslova oko nabavke i transporta narkotika, ali i ulaganje prljavog novca.

Goran Vlaović (38), zvani Goro, koji je 25. avgusta oko šest ujutru likvidiran nakon što je izašao iz kluba na ostrvu Pag u Hrvatskoj, navodno je bio "čovek iz senke" škaljarskog klana i jedan od najvažnijih igrača u ovoj kriminalnoj organizaciji.

Prema rečima izvora, Vlaović je, navodno, bio mozak klana za organizaciju poslova oko nabavke i transporta narkotika, ali i ulaganje prljavog novca.

Jak igrač

- Ime Gorana Vlaovića skoro da se nigde nije pominjalo sve do četvrtka, kada je odjeknula vest da je likvidiran. Pojedini su se pitali zašto je on ubijen, jer nije važio za visokorangiranog pripadnika klana. Međutim, upućeni tvrde da je istina drugačija. On je bio izuzetno jak igrač škaljarskog klana. Navodno je bio pozadinski i "administrativni" mozak za nabavku i transport robe, a to se u tom poslu izuzetno ceni i izuzetno plaća - navodi izvor upoznat sa prilikama u podzemlju.

On navodi da je ubijeni Vlaović iz Hreceg Novog živeo životom "holivudskog superstara".

- Vozio je "ferari", trošio ogromne pare u najprestižnijim klubovima, uvek je bio u društvu najskupljih i elitnih starleta. Priča se da je ulagao basnoslovne sume novca u silne hektare vojvođanske plodne zemlje - navodi sagovornik:

- Iako je povezivan sa ubistvom navijača Crvene zvezde u Igalu 2009, Novljani Vlaovića opisuju kao pristojnog, vaspitanog i neprimetnog momka lepe i tople prirode, pa su u neverici zbog saznanja da je tako daleko i visoko dogurao u hijerarniji jednog od najmoćnijih klanova.

Misterija Vlaovićevog pratioca Mnogima je upao u oči detalj sa snimka ubistva, na kom se vidi kako pored Vlaovića, neposredno pre likvidacije, hoda visoki muškarac. - On je, nakon što je Vlaović pao pogođen, napravio nekoliko koraka, a onda, kad se okrenuo i video ga kako leži, po svemu sudeći šokiran i zbunjen, odjednom je prvo trčećim korakom, pa trkom nestao iz kadra nadzorne kamere i više se nije pojavio u kadru. Da li je pobegao u strahu za sopstveni život i ko je uopšte visoki muškarac koji je bio s Vlaovićem? To je jedna od zagonetki na koju mora odgovoriti istraga jedne od najbrutalnijih egzekucija u Hrvatskoj ovog stoleća - piše hrvatski Jutarnji list.

Podsetimo, zbog sumnje da je hicem u vrat iz "gloka" ubio Vlaovića, u Hrvatskoj je desetak minuta nakon zločina uhapšen Kragujevčanin Duško Tanasković (28), koji se dovodi u vezu i sa egzekucijom Milića Minje Šakovića, visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana, u Budvi u junu ove godine.

Bio u jakni

Hrvatski mediji svakodnevno otkrivaju nove informacije o likvidaciji koja se dogodila ispred kluba "Noa" na plaži Zrće pred brojnim svedocima, među kojima je i srpska manekenka i rijaliti učesnica, Dragana Banić, koja je za Kurir potvrdila da je dve godine bila u vezi sa Vlaovićem. Jedan očevidac ispričao je da je egzekutor čekao Vlaovića ispred kluba.

- Pogledi su im se sreli. Vlaoviću je bilo sumnjivo zašto je muškarac, koji se prebacivao s noge na nogu pokraj kioska, u jakni-vetrovci, iako je bilo toplo letnje jutro. Okrenuo je glavu i nastavio dalje. Samo koji metar kasnije pao je kao pokošen. Oblila ga je krv - ispričao je očevidac za Jutarnji list:

- Okrenuo sam se i video muškarca koji je ležao na podu i kojem su prišli i počeli pružati pomoć. Viđao sam ga prethodnih večeri u VIP delu kluba. Misica koja je bila s njim prošla je nekoliko koraka ispred njega. Video sam je potom dok je sedela na klupi i plakala, a onda se prolomio njen krik.

"Nedostaješ mi, volim te" Dragana Banić preksinoć je na Instagramu objavila stori posvećen ubijenom dečku. - Nedostaješ mi. Da me zagrliš, da me nasmeješ, da me poljubiš. Zauvek ćeš biti u mom srcu. Nikada te neću zaboraviti. Volim te - napisala je Dragana.

Krije nalogodavca

Očevidac je za Juatrnji list ispričao i da je čuo da je ubica pre nego što je uhapšen, razbio mobilni telefon udarajući ga o kamen, te da je iscepao svoja dokumenta.

- To je verovatno uradio kako bi sakrio svoje kontakte, među kojima je možda i nalogodavac egzekucije - objašnjava izvor.