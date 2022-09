ŽENI STAVIO POVEZ NA USTA I OČI DA NE MOŽE DA SE BRANI DOK JE TUČE LETVOM! Monstrum ubio suprugu pred decom, pa pobegao kod tate!

Seljamet D. (33) uhapšen je u nedelju uveče u Zemunu zbog sumnje da je drvenom palicom nasmrt pretukao suprugu Sebiharu (27), kojoj je prethodno stavio povez preko očiju i usta!

Stravičan zločin, kome su prisustvovala i deca supružnika, stara sedam i šest godina, dogodio se u iznajmljenoj kući u Ulici Živka Petrovića.

Opsednut

- Sumnja se da se bračni par posvađao, i to verovatno zbog njegove patološke ljubomore, koju nije mogao da sakrije. Videlo se da je Seljmet opsednut svojom ženom, koju nigde nije puštao samu, a i kada bi ostala sama u kući, znao je da iznenada dođe kako bi se uverio da nije s nekim muškarcem. Često ju je optuživao da ima nekog drugog i da ga vara - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Naš sagovornik kaže da je njegova ljubomora kulminirala i da je, nažalost, okončana zločinom.

- On je i ranije tukao ženu, ali je u nedelju potpuno poludeo. Stavio joj je povez preko očiju i usta, verovatno kako ne bi mogla da vidi da se brani, ali i da ne bi mogla da doziva pomoć. Uzeo je palicu i tukao je do smrti. Udarao ju je po glavi i telu - kaže sagovornik:

- Policija je žrtvu zatekla mrtvu s jezivim povredama i povezom preko usta, nosa i očiju, a Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt. Žena je nepomično ležala na podu trošne kuće, u kojoj sa mužem i decom živi od novembra 2021.

Za zločin se saznalo kada je osumnjičeni Seljmet D. pozvao svog stanodavca i rekao mu da mu se žena onesvestila. Adrem Kadirević, vlasnik kuće u kojoj su živeli supružnici, kaže za Kurir da je sa svojim sinom odmah otišao tamo.

Komšije

Ispod naočara krila modrice! Komšije kažu i da je osumnjičeni radio na građevini, ali da je često ostajao bez posla. - Vredan je i radio je u nekoliko firmi, ali sve je to kratko trajalo, s obzirom na to da je odlazio u toku radnog vremena kući kako bi proverio šta mu žena radi i da li razgovora s nekim muškarcem. Bio je bolesno ljubomoran i to je razlog zašto je stalno dobijao otkaz - kažu komšije i dodaju da su ubijenu ženu viđali sa modricama ispod oka. - Radila je u fabrici satova svega 15 dana jer ju je on od ljubomore naterao da da otkaz. Viđali smo je s naočarima za sunce jer je ispod imala plave modrice - svedoče komšije.