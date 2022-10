NOVI DETALJI TUČE U MLADENOVCU - Došao do kuće žene i prebio je na ulici pred drugom, a EVO šta je prethodilo brutalnom incidentu

Nasilnik Miroslav D. (57), koji je brutalno pretukao ženu V. I. (48) u Mladenovcu, napao ju je nakon svađe koja je navodno započela u jednom lokalu u kom su prethodno bili.

Kako se saznaje nasilnik i žrtva bili su zajedno u obližnjem kafiću kada je došlo do incidenta.

- Njih dvoje su bili u istom lokalu. U jednom trenutku on je ustao od njihovog stola i otišao do susednog da se javi prijatelju, nakon čega se ona naljutila na njega i tu je došlo do svađe - objašnjava izvor i dodaje:

- Tu nije bio kraj, pa je Miroslav D., kada je V.I. otišla kući, krenuo za njom i došao ispred njene zgrade. Posle toga su se još više posvađali, a on ju je nakon svađe čupao i šamarao.

Podsetimo, video snimak mlatretiranja iz Mladenovca brzo se proširo na društvenim mrežama, a za muškarcem koji je pretukao ženu policija intenzivno traga jer se on u ovom trenutku nalazi u bekstvu.