ŠOK U SUDU: Miljković tražio da sedi sa svedocima saradnicima, sudija ga opomenula! NASTAVAK SUĐENJA SUTRA

Posle saslušanja optuženog Alekse Šejića, današnje suđenje klanu na čijem čelu su Veljko Belivuk i Marko Miljković je završeno.

Odbranu bi sutra trebalo da prvi iznese optuženi Mijat Simeunović, potom još sedmoro optuženih, a onda bi trebalo da trojica svedoka saradnika prvi put pred sudom i pripadnicima kriminalnog klana daju svoje izjave.

Oni su, podsetimo, priznali izvršenje krivičih dela i detaljno objasnili ulogu svakog od optuženih.

13.28 - Šejić negirao optužbe

Optuženi Aleksa Šejić, koji je posle hapšenja u policiji priznao da je prepakivao drogu u protoriji na stadionu Partizana koju su koristili pripadnici Belivukove grupe, danas je negirao je izvršenje krivičnog dela, tvrdeći da su ga posle hapšenja u policiji maltretirali, skinuli golog i fotografisali.

- Nisam znao šta da radim, pretili su mi, govorili da će da oduzmu braću koja žive sa bakom. Ja sam tada rekao da ću da dam izjavu protiv Milovana Tadića, izvinjavam se što sam ga uvukao u ovo. Eto tako sam dao tu izjavu. Ja sam tada lagao - ispirčao je danas Šejić, koji je inače radio kao konobar u kafiću u kom su se pripadnici grupe okupljali na stadionu.

On je naveo da je potom pušten na slobodu, ali da nije hteo da potpiše posle sporazum o priznanju krivice jer "nije kriv", kao i da je posle saslušanja u tužilaštvu njemu određen pritvor.

13.12 - Optuženi Miljković se opet javio za reč

Miljković se ponovo javio za reč, pa su ga stražari izveli za govornicu.

- Hteo sam da vas pitam da li ste odlučili o podnesku vezano za mesto sedenja. Teško je da pratimo i pišemo - pitao je Miljković sudiju, na šta je ona odgovorila da iz razloga bezbednosti optuženi ne mogu da sede u sudnici.

Miljković: Čije bezbednosti? Ja neću nikoga da napadnem, niti se bojim da će oni mene.

Sudija: Miljkoviću, vratite se na mesto, stalno nešto tražite.

Miljković: Pitam Vas samo sudija, oni iz Uprave kažu u redu je, vi kažete ne.

Inače, u delu sudnice u kom sede advokati, nalaze se i zastupnici oštećenih porodica, kao i svedoci saradnici Bojan Hrvatin, Nikola Spasojević i Srđan Lalić.

Navode optužnice potom je negirao Nikola Stefanović, ali nije želeo da iznosi detaljnu odbranu.

Posle njega, u sudnicu je ušao optuženi Vladimir Grek. Kratko je rekao da nije izvršio ni jedno krivično delo i da je optužnica izmišljena "i fikcija", a potom se vratio u boks za optužene.

12.55 - Za govornicom optuženi Boris Karapandžić

Posle nje, da iznese odbranu pozvan je optuženi Boris Karapandžić, inače poznat kao bivši dečko Ivane Buhe, nekadašnje supruge svedoka saradnika Ljubiše Buhe.

- Ja jesam navijač, ali to nije krivično delo. Majka mi je radila kao kuvarica na stadionu, otac je bio tamo trener, ceo život sam bio tamo. Od 2011. godine sam počeo da idem na utakmice aktivno. Što se stadiona tiče, tužilaštvo kaže da je to neka baza, bunker, pa nije to 1999. godina da smo u bunkeru. Ja ću da vam kažem da to nije bunker u koji niko nije mogao da uđe. Tu dolaze atletičar, bokseri, rvači, majke koje dovode decu na trening, dolazili su čak i strani turisti. Pa tu svaki dan prođe od 50 do 300 ljudi. U tom kafiću, ja ga pamtim iz detinjstva, susretao sam se s fudbalerima. Kako neko može da kaže da je to baza ili bunker - pričao je optuženi Karapandža, udarajući rukama o sudsku govornicu.

12.52 - Odbranu iznosi jedina žena u klanu

Za govornicom je ženu koja je optužena da je bila pripadnik zloglasnog klana, Slađana Sekulić.

- Biću kratka, nisam počinila ni jedno krivično delo, naročito ne ovo što mi se stavlja. Ja nisam član ni jedne kriminalne grupe, nikakve grupe niti navijačke grupe. Nisam mogla da počinim ovo krivično delo. Piše da sam se sa nekim udruživala, ja sa opojnim drogama u životu nisam imala kontakt. Svoju kuću u Tršiću nisam nikome ustupala, pa ni radi držanja vatrenog oružja radi pripremala krivičnih dela. Nije istina. Niti sam nekome dojavljivala bilo šta oko baze u Humskoj, ne znam ni šta je ta baza. To je to, na pitanja neću odgovarati - bila je kratka Slađana Sekulić.

12.49 - Belivuk za govornicom

Za reč se ponovo javio Veljko Belivuk i izašao za govornicu.

- Ja se izvinjavam što pravim pompu. Zamoliću Vas da zaštitite naša prava. Osobe kažu, neće se izjašnjavati o skaj aplikaciji, a tužilac ga pita. Sad je probao sa Filipom Ivanovskim drugačije. To što su oni tužioci ne znači da mogu da rade šta hoće, zamoliću i Vas i advokate da nas zaštite - rekao je Belivuk, na šta je ponovo reagovala advokatica Miljana Perendija koja mu je dobacila "Veljko, ne sekiraj se".

Sudija je potom za govornicu pozvala jedinu ženu koja je optužena da je bila pripadnik zloglasnog klana, Slađana Sekulić.

12.36 - Ivanovski negirao optužbe

Sledeći je u sudnicu uveden optuženi Filip Ivanovski, koji je rekao da osporava da je bio član kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kao i da je učestvovao u otmici.

Ivanovski je naveo da nikada nije razmeravao drogu, kao i da nikada nije pratio pripadnike suprarničke kriminalne grupe, a potom otimao i mučio ljude da bi im dali informacije, kako se navodi u optužnici.

- Meni su Veljko i Marko drugovi, ja nemam nikakvog organizatora, imam porodicu, ja sam iz Pančeva. Ja nisam Supermen, da idem iz Pančeva, pakujem drogu, pa se vraćam - rekao je Ivanovski, tvrdeći da nije učestvovao ni u otmici I. S.

- Veliki sam navijač Partizana i član sam navijačke grupe "Iz principa", nisam član kriminalne grupe, radim pošten posao u javnom preduzeću u Pančevu - dodao je optuženi i izjavio da mu "neko smešta" i da ga je u to siguran pošto mu je u decembru prošle godine uhapšena supruga zbog pranja novca.

- Kada su uhapsili moju, Veljkovu i Markovu suprugu, to je bio vid pritiska - branio se pred sudom Ivanovski, koji je rekao da je i on dobio dete tokom boravka u pritvoru.

12.13 - Za govornicom optuženi Tadić

Za govornicu je izašao optuženi Milovan Tadić. Na početku izlaganja i on je počeo da priča o restoranu na stadionu FK Partizan, za koji tužilaštvo tvrdi da su ga koristili pripadnici kriminalne grupe.

- Restoran je u prizemlju, bez pregrada. Stepenice koje vode na gornji sprat, gde su kancelarije, kafić, su unutra. U tom restoranu, navijačkim prostorijama, prolazilo je dnevno između 150 i 300 ljudi, tu su dolazili i roditelji koji su dovodili decu na trening, košarkaši, fudbaleri, pripadnici policije, Interventne, Žandarmerije, tu je čak i jednom ili dva puta bila racija, nikada ništa nije nađeno. To nije mogao da bude nikakav bunker, ništa nije moglo da se dešava a da se ne vidi - rekao je Tadić a potom izjavio da nema nikakve veze sa krivičnim delima i da je žrtva tužilaštva i SBPOk-a.

On je najavio da će samo da se osvrne na delove optužnice, ali da neće da se brani, tvrdeći da tužilaštvo nije dalo dokaze protiv njega.

- Nije mi jasno na osnovu čega tužilaštvo tvrdi da ja imam veze sa drogom koja je pronađena na južnoj strani, kad tužilaštvo bude dalo jasne i direktne dokaze, ja ću da se branim. Tužilaštvo me tereti na osnovu izjava I.S. u kojima nema mog imena i prezimena. On pominje nekog Miksu, ali ko kaže da je taj Miksa bio tu, da sam to ja? - rekao je on i naveo da što se tiče njegovog otiska u BMW-u, da ga on ne osporava jer je to bio auto njegove supruge.

Potvrdio je i da većinu okrivljenih poznaje, ali da to nije krivično delo.

Tadić je pred sudom detaljno govorio o danu kada je uhapšen, da su mu policajci rekli da je "sve puklo i da je došlo njihovo vreme, da će dobiti 20 godina".

- Inspektor Božidar Stolić, dok smo stajali u tunelu i čekali da uđeno u tužilaštvo, rekao mi je da će me zgaziti kao vašku - rekao je Tadić.

Inspektor Stolić, podsetimo, osuđen je zbog sumnje da je poverljive informacije dostavljao klanu Veljka Belivuka.

- Ja sam uhapšen samo zato što sam nečiji drug - rekao je Tadić tvrdeći da su policija i tužilaštvo mislili da će on da progovori i oteža situaciju.

Optužio je inspektore, ponovo pominjući Stolića, da su mu rekli da su dobri sa sudijom Marinom Andrejić koja mu je sudila u drugom predmetu, tvrdeći da mu je jasno da je na nju vršen pritisak i da je potom brzo osuđen.

- Ja sam pre 14 meseci postao otac po prvi put, život moje porodice je otežan zbog mog boravka u pritvoru. Ne zanima me bekstvo neću nigde da bežim jer nisam kriv, molim Vas da mi ukinete pritvor - rekao je Tadić, ne želeći da odgovara na pitanja.

12.09 - Optuženi Miljković se javio za reč

Glavni pretres je posle pauze nastavljen. Za reč se javio optuženi Marko Miljković.

- Ja samo da Vas podsetim na član 62 zato što nas prekidate, kada Vi mislite da treba. Mi iznosimo celinu naše odbrane, samo da Vas podsetim da poštujete član - obratio se Miljković sudiji, a potom vratio na mesto.

11.21 - Pauza

Sudija je odredila pauzu, posle čega bi odbranu trebalo da iznosi Milovan Tadić, bivši dečko starlete Tijane Ajfon, koji je osim po vezi sa njom javnosti poznat i po tome što mu se sudi za prebijanje gosta kluba Tilt Slobodana Vukića u kom je radio kao obezbeđenje. Vukić je, podsetimo, preminuo posle zadobijenih povreda.

11.15 - Svađa u sudnici

Advokat Vesna Golubović pitala je Vučeljića da li zna ko je angažovao navodne plaćenike iz Hrvatske da se sukobe sa drugom navijačkom frakcijom Partizana 2017. godine, navodeći da oštećeni sumnjaju da je to dovelo do smrti Gorana Veličkovića. Vučeljić je rekao da ne zna ko je platio hrvatske državljane, ali je ovo pitanje dovelo do svađe i rasprave u sudnici između Golubovićeve i branilaca optuženih, pa je reagovala i sudija koja je smirila svađu u sudnici.

Advokat Vesna Golubović pitala je da li je poznavao ubijenog Veličkovića.

- Znam ko je, ali nismo imali prilike da se sretnemo na Partiznovom stadionu. On je bio na Istoku, ja na Jugu. Bio je jedan od vođa tamo, Jang bojsa, a u trenutku te podele je bio vođa jedne od frakcija na Istoku - rekao je Vučeljić, na šta je reagovao ponovo njegov advokat i zapretio da će da napusti sudnicu ukoliko optužđeni nastavi da odgovara na pitanja.

11.05 - Optuženi Miljković imao pitanja za Vučeljića

Da postavi pitanja Vučeljiću, javio se i optuženi Marko Miljković.

Miljković: Reci mi Sale, da li je I.S. i pre tog avgusta spavao tu?

Vučeljić: Mislim da jesam, tu su se pravile žurke, deca su se skupljala mislim da sam ga jednom zatekao tu.

Miljković: Jesu li video da su fudbaleri dolazili tu da se slikaju?

Vučeljić: Jesu, to je bio neki marketing, da se urade slike sa likom pokojnog Miše Tumbasa. Slikanje je bilo, bili su u tom restoranu svi fudbaleri, Uprava.

Miljković: Jeli neko iz Uprave dolazio tu da pije kafu, jesu li igrali bilijar, stoni tenis?

Vučeljić: I fudbaleri, i Uprava kluba

Miljković: Kako je to izgledalo dok nismo sredili?

Vučeljić: Bila je rupa, smetlište, zmije su počele da izlaze

11.00 Belivuk ispituje Vučeljića

Priliku da Vučeljiću postavlja pitanja iskoristio je i optuženi Veljko Belivuk

Belivuk: Reci mi Sale ispod koje tribine se nalazi taj kako ga zove tužilaštvo, bunker?

Vučeljić: Ispod Istočne tribine

Belivuk: Šta je iznad?

Vučeljić: Kancelarije, Uprava kluba, Jugoslovensko sportsko društvo, kafić, postoji ulaz iz Uprave kluba sa zadnje strane, tu su stalno ulazili izlazi. Uđe se, imaju stepenice koje su sastavni deo restorana.

Belivuk: Koliko je ljudi dnevno prolazilo tim stepenicama po tvojoj proceni?

Vučeljić: Ne znam, mnogo ljudi, to je kafić. To su gore kancelarije, sala za konferencije, kafić koji je privatno vlasništvo.

Belivuk: Tu je znači prolazilo dosta civila i zaposlenih?

Vučeljić: Tako je.

Belivuk: Da li bi neko primetio da je neko tu tri dana tučen i silovan?

Vučelijć: Sigurno.

10.35 - Vučeljić pričao o mladiću za čije se silovanju na stadionu Partizana tereti kriminalni klan

Posle parkića i priče o porodici, počeo je da priča o fotografijama koje su mu prikazane u tužilaštvu. Naveo je da je na jednoj Petar Alkatraz, a na drugoj I. S., mladić za čije se silovanje na stadionu, u takozvanom bunkeru o kom je govorio, kriminalna grupa tereti.

- Par puta sam primetio I. S. uvek mi je gurao neke pare, recimo 50 dinara ako je karta 200 da uđe na stadion. Uvek mu je falilo, ja sam mu davao kartu. Sledeći put mi je nudio te zgužvane pare ja sam mu davao besplatno kartu. Bio je aktivan, išao je na skoro sve utakmice. Posle tih besplatnih karata, tražio je po 200 ili 300 dinara da kupi nešto da jede. Bilo mi ga je žao, video sam da stvarno kupuje hranu i pekari i da nema da jede. Počeo je da se druži sa decom tu, dolazila su deca, naročito u vreme korone, tako je počeo redovno da dolazi i kada nisu utakmice. Najčešće je igrao stoni tenis, žickao je pare jer ih nije imao, svi su mu pomagali, hranili su ga tu. Jednom sam ga video kako trenira, bilo mi je drago. Stalno je nosio istu garderobu, neki rančić je vukao sa sobom. Osećao se na znoj, rekao mi je da nema gde da se kupa, da nema drugu garderobu, da spava u olupinama automobila ispod Taša. Mislim da je čak jedno vreme tu radio, čistio lišće i išao u prodavnicu za 1.000 dinara - rekao je Vučeljić, negirajući da je učestvovao u otmici I. S.

- Taman posla, neko silovanje na stadionu Partizana da može da se desi! Još među navijačima? Nema šanse - rekao je Vučeljić i naveo da ni sa paketićima droge pronađenim na stadionu nema nikakve veze, da ne zna ni gde, ni koliko ni kod koga je pronađeno.

Aleksandar Vučeljić je naveo i da poruke dobijene putem skaja nisu njegove, da nije njegov telefon. Upravo zbog toga zamenik tužioca ga je pitao da li je koristio skaj telefon, ali je on rekao da na ta pitanja neće da odgovara i da skaj telefon nema nikakve veze sa njim.

10. 28 - Okrivljeni Vučeljić govorio o supruzi Veljka Belivuka

Protiv žene Veljka Belivuka, Bojane Belivuk, pred istim sudom vodi se postupak za pranje novca.

- Što se tiče dogovora mene i Veljka Belivuka, njegova žena je majka troje maloletne dece. Imala je želju, pošto sam već imao firmu, da ta firma bude otvorena po pola, na šta sam ja pristao. Tražila je čak vizit karte, išla je da otvaramo račune, uradio sam vizit karte na njeno ime, bila je srećna. Ona je čak pozajmila novac, tako svi rade, daju pozajmicu osnivača. Ovde se sad vodi neki postupak za pranje para protiv Bojane Belivuk, a ona je samo htela da radi. Zamislite, majka, kuva, sprema, pegla, srećna što počinje da radi, bila zaposlena na platu od 60.000 dinara kao i moja supruga, i sad tužilaštvo nju tereti da je htela da pere novac. Ja kažem da nije. Imala je želu da radi - branio je Vučeljić Belivukovu ženu Bojanu, protiv koje se vodi postupak za pranje novca.

Ovaj navijač, koji je u pritvoru, ispričao je da su imali pet automobila za renta kar i da je firma krenula da radi, da su imali velike prateće troškove, poreze državi, pa je došao na ideju da dva automobila, škodu superb i pasat koji je već imao u svojoj firmi, prebaci u B&B drive, koju je otvorio sa Bojanom Belivuk.

- Ja sam u obe firme, Sout car i B&B drive radio sve, servise, usisavanje, išao u banke, pravio ugovore, sačekivao klijente. Sad vi zamislite to da kao član organizovane kriminalne grupe koji je stekao finansijsku korist radi sve sam, ja se grbavim, perem, tuširam tamo, klackam se u banci metar po metar, da ne pričam sve ostalo, a ne zaposlim radnika. A onda kao član kriminalne grupe idem sa suprugom, šetam gradom sa trudnom ženom. Ja sam bio ili na stadionu, ili sa ženom i ćerkom, zamislite šetam sa trudnom ženom i zastrašujem ljude. Ja sam za primat mogao da se borim samo oko ljuljaške i klackalice, toliko smo moja trudna žena, ćerka i ja strašni - pričao je Vučeljić.

10.02 - Vučeljić progovorio o bunkeru na stadionu Partizana

Sledeći je za govornicu izašao Aleksandar Vučeljić, koji je takođe naveo da nisu tačni navodi da je bio član kriminalne grupe.

- Veljka Belivuka poznajem, mi smo drugari. Po izlasku iz zatvora sam rešio da promenim život, otvorio sam renta kar firmu koja je imala kancelariju u Humskoj 1, to je kancelarija koju su navijači imali preko 10 godina, pošto sam ja aktivan navijač. U otvaranju firme su mi pomogli pokojni otac, supruga i prijatelji. Otac je imao prodavnicu zdrave hrane i pošto je bio pred penziju, prodao je i dao mi da otvorim firmu. Supruga preko 10 godina ima knjigovodstvenu agenciju i ona mi je pomogla da uzmem kola na kredit - rekao je Vučeljić tvrdeći da mu je posao dobro krenuo i naveo da se 2018. oženio i od svadbe zaradio oko 9.000 evra.

Od 2019. kako je rekao kupio je opek, škodu superb i pasat i to tako što je od prijatelja kupovao kola.

- Na mesečnom nivou cena rente je bila od 600 do 900 evra - rekao je on i potom počeo da prijača o navijačima i koliko mu je žao što se navijači dele na frakcije.

- Pošto mi je firma bila na Partizanovom stadionu, sve sam bio prisutniji. Ružna slika kada je došlo do sukoba navijača sa nekim plaćenicima iz Hrvatske, opet je dovela do podele navijača. Sredinom 2019., po izlasku iz zatvora Veljka Belivuka, dolazi on i sa njim i Marko Miljković. On dolazi da osnuje novu navijačku grupu "Iz Principa". Uvideo sam da se bore za slogu, hteo sam da dam svoj doprinos. Ja sam bio pokretač pomirenja i kada je došlo do sukoba sa Zabranjenima, navijači su se tada izmirili - rekao je on i dodao da se kada je ušao u grupu "Iz Principa", bavio navijačkim stvarima, kartama, organizacijom utakmica i gostovanja, u saradnji sa upravama fudbalskih i košarkaških utakmica.

Pred sudom, Vučeljić je rekao da se bavio i humanitarnim radom, prikupljanja krvi, poklona za decu, kao i da je vodio porodičan život sa suprugom i ćerkom dok nije uhapšen. On je pričao o tome kako je sa suprugom i detetom šetao po Bulevaru i Kalemegdanu.

- Veljko Belivuk je bio vođa naše navijačke grupe i tribine koja je imala preko 1.500 navijača. Imam da izjavim da taj bunker nije nikakav bunker, nego bašta restorana, jedna od najlepših bašta, a Uprava je od nje napravila ruglo, smetlište. Navijači su to sredili, da imaju mesto gde da igraju bilijar, stoni tenis, da treniraju. Nije tačno da je taj kako zovu bunker, koristila ova navijačka grupa. Instagram profil koji smo imali je pratilo preko 15.000 pratilaca, imali ste svakodnevno klipove, navijači su se skupljali u tom restoranu, dolazili su ljudi sa decom - pričao je o Vučeljić u sudnici, tvrdeći da niko od muškaraca koji su tamo uhapšeni sa paketićima droge nije sada među optuženima.

Aleksandar Vučeljić je iznoseći odbranu rekao i da je u 50 kvadrata živeo sa roditeljima, bolesnim bratom, suprugom i detetom, tvrdeći da nisu tačni navodi optužnice da je živeo u štek stanu, već da se iz tog stana u kom su svi živeli preselio sa trudnom suprugom i ćerkom u iznajmljeni stan jer nije imao novca da kupi stan. Ispričao je i da je policiju u taj stan dovela njegova majka.

- Što se tiče dogovora mene i Veljka Belivuka, njegova žena je majka troje maloletne dece. Imala je želju, pošto sam već imao firmu, da ta firma bude otvorena po pola, na šta sam ja pristao. Tražila je čak vizit karte, išla je da otvaramo račune, uradio sam vizit karte na njeno ime, bila je srećna. Ona je čak pozajmila novac, tako svi rade, daju pozajmicu osnivača. Ovde se sad vodi neki postupak za pranje para protiv Bojane Belivuk, a ona je samo htela da radi. Zamislite, majka, kuva, sprema, pegla, srećna što počinje da radi, bila zaposlena na platu od 60.000 dinara kao i moja supruga, i sad tužilaštvo nju tereti da je htela da pere novac. Ja kažem da nije. Imala je želu da radi - branio je Vučeljić Belivukovu ženu Bojanu Belivuk, protiv koje se pred istim sudom vodi postupak za pranje novca.

Ovaj navijač, koji je u pritvoru, ispričao je da su imali pet automobila za renta kar i da je firma krenula da radi, da su imali velike prateće troškove, poreze državi, pa je došao na ideju da dva automobila, škodu superb i pasat koji je već imao u svojoj firmi, prebaci u B&B drive, koju je otvorio sa Bojanom Belivuk.

9.46 - Geogijev prvi iznosi odbranu

Vlade Georgijev je za govornicu izašao u košulji, noseći u rukama svesku. On se do sada branio ćutanjem i prvi put je rešio da iznese odbranu.

- Ništa što piše u optužnici nije tačno, nisam član ni navijačke ni krimnalne grupe, nisam držao niti pakovao drogu, nije pronađena nikakva droga kod mene. Želim da kažem da nisam stavio na raspolaganje kuću u Tršiću kod Loznice Belivuku, nisam Belivuka obaveštavao o prisustvu policije kod "baze", u Humskoj, nisam držao vatreno oružje i municiju koji su korišćeni za krivično delo. Nisam stekao nikakvu korist. Nisam se bavio krivičnim delima, ja sam sudija dugi niz godina radio u državnoj službi, onda sam sa porodicom otvorio privatnu firmu od koje smo lepo živeli - rekao je Georgijev, koji je potom optužio medije da su vršili progon njega i porodice i da zbog toga sin mora da ide na lečenje kod psihijatra i da je imao operaciju.

- I moja supruga Slađana je loše. Ovo je velika nepravda prema mojoj porodici, životi su nam uništeni. Mojoj deci treba očinska figura - bilo je sve što je bivši policajac iz Loznice rekao, jer nije želeo da odgovara na pitanja.

U nastavku trećeg dana javnog suđenja pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, prvi je da iznese odbranu pozvan Vlado Georgijev, koji je promenio ime i ranije se zvao Dragan Sekulić.

On je bivši policajac iz Loznice, bio je i menadžer repera Stefana Đurića Raste. Geogrijev je 4. februara uhapšen u velikoj akciji tužilaštva, BIA i policije, kao pripadnik zloglasnog kriminalnog klana.

Njegova supruga, Slađana Sekulić, podsetimo, jedina je žena optužena da je bila članica zloglasnog kriminalnog klana. Međutim, pre nego što je ušao u sudnicu, Georgijev je zatražio da obavi poverljiv razgovor sa svojim braniocem, što je sudija i odobrila.

9.38 - Počinje suđenje

Sudsko veće upravo je ušlo u sudncicu i počelo sa prozivkom okrivljenih i njihovih branilaca, kako bi se utvrdilo da li su svi prisutni. Prvi je prozvan Veljko Belivuk, zatim Marko Miljković, potom i ostali optuženi.

Četiri optužena juče iznela odbranu

Na ročištu koje je održano juče pred sudsku govornicu izašlo je sedam optuženih. Četvorica su iznela odbranu, dok su ostala trojica istakla da će pred sudom da govore tokom postupka, nakon što se izjasne optuženi svedoci.

Među onima koji su izneli odbranu bio je i Marko Miljković.

Miljković je, pri početku svog obraćanja, a nakon što ga je prekinuo njegov branilac, drsko rekao da ga njevodi branioci nipošto ne prekidaju.

On je rekao da se za ubistvo Aleksandra Gligorijevića ne tereti, ali da je tražio da ga optuže i za to delo, kao i za sve o čemu su mediji pisali.

- Jedva sam se izborio sudija da me optuže za ovih šest ubistava. Ja ne kažem da sam kriv, želim da dokažem da sam nevin. Piše u optužnici da je hteo da se sveti nekim snajperom, i da smo ga ubili. Kako je došlo do ubistva, ako je došlo? Treba da imamo dokaz, obdukcioni zapisnik, kako da znamo da je mrtav. Ima kao neki DNK trag, evo pitam vas, da li DNK može da dokaže kako je došlo do smrti? - rekao je Miljković.

On se osvrnuo na mašinu za mlevenje mesa koja je poronađena u skrivenoj sobi kuće u Ritopeku. Naveo je da oružje u kući u Ritopeku nije njihovo, tvrdeći da im je industrijsku mašinu za mlevenje mesa podmetnula policija, koja je posle hapšenja kriminalne grupe čuvala kuću strave.

Miljković je prešao na izlaganje o ubistvu Milana Ljepoje, kog su navodno likvidirali jer je učestvovao u pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini.

Inače, i Miljković je ranije u izlaganju potvrdio da su pred hapšenje boravili u gostima kod Zvicera u Crnoj Gori.

- Čitao sam optužnicu za pokušaj ubistva Zvicera, Ljepoje tu nema, ne znam odakle to tužilaštvu. Vratiću se na snimak iz Ritopeka, na kom se vidi da kao Ljepoja ulazi u kuću, zašto nisu upali? To se nije desilo - rekao je najbliži saradnik Veljka Belivuka, koji je za razliku od njega, odlučio da govori o svim zločinima koji im se optužnicom stavljaju na teret.

Miljković je danas progovorio i o silovanju I. S. na stadionu Partizana. Naveo je na početku izlaganja da je on čovek koji je "tražio 1.000 dinara da ne bi morao da zadovoljava kamiondžije", i da je manipulativan.

- Videćete kako konfuzno priča, ne zna ni ko ga je silovao, ni kada se to desilo. Ja verujem da bi se svako sećao mučenja koje je trajalo tri dana, a on se ne seća. Sramotno je da se izjašnjavam na to da je nas 14 tuklo i silovalo - izjavio je Miljković.

Kada je u pitanju deo optužnice koji se odnosi na prodaju droge na stadionu, Miljković je rekao da je nemoguće da su oni, o kojima se govori kao o velikoj organizovana kriminalna grupa, a da se oni bave sa 100 grama trave.

Marko Miljković, posle duže od sat vremena izlaganja, nakon iznošenja odbrane na prvu optužnicu, prešao je na izglanje o drugoj optužnici, kojom su kriminalnoj grupi na teret stavljena ubistva Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića.

On je naveo da je neverovatno da su Senad Rešović i Vladimir Grek, koji su bili njegovo obezbeđenje uhapšeni naknadno.

Belivuk izneo odbranu na prvom ročištu

Podsećamo, na prvom ročištu, koje je održano u ponedeljak, pročitane su obe optužnice, optuženi su se izjasnili o krivici, a Veljko Belivuk izneo je odbranu.

On je rekao da nije počinio nijedno krivično delo koje mu se stavlja na teret, da će da se izjasni, ali da ne želi da odgovara na pitanje.

Govoreći o ubistvima, naveo je da sudski postupak vođen protiv njega i Marka Miljkovića zbog ubistva Vlastimira Miloševića na šinama, "dokaz" da DNK može da se podmetne, jer je on iako se na početku navodilo da je njegov DNK pronađen na vratima zgrade u kojoj je živeo pokojni, na kraju oslobođen. Tako je, kako se pred sudom branio Belivuk, nejasno ako su brisali tragove iz Ritopeka, ostao DNK žrtava koji je policija pronašla u kući strave u Ritopeku.

- DNK se navodi kao dokaz da je izvršeno ubistvo. Ako smo ubili, Mihajlovića, pa Gligorijevića, pa tek onda Veličkovića, ako smo svaki put nakon ubistva sve oribali da uklonimo tragove, kako ostade Veličković? U kući imamo 12 ili 14 DNK tragova. Kako je Marko Miljković rekao, to mogu da budu mrtvi ljudi, a možda i neki počinioci - rekao je Belivuk.

Sudija ga je na početku upozorila da ne može da čita odbranu, pošto je poneo papire sa sobom, ali je on naveo da su mu to samo beleške, zapisnici sa saslušanja svedoka saradnika.

- Ne slažem se da je sada suđenje otvoreno za javnost. Javnost je i do sada bila prisutna, baš dok sam stajao za ovom govornicom, izašle su naše slike u medijima. U proteklih par dana objavljivani su transkripti sa ovih suđenja, koja su bila zatvorena za javnost. Govorili smo da nam se krše prava, neću da se žalim, nisam Kalimero, ali sve od A do Š je izašlo u javnosti - naveo je Belivuk na početku izlaganja.

On je rekao i da smatra da je ovo početak istrage, a ne suđenja, nazivajući presedanom to što je optužnica protiv njih uopšte podignuta.

Belivuk je u sudnici naveo i da smatra da je cela optužnica izmišljotina i da ne stoji da su se on i ostali branili ćutanjem, jer su izjavili da nisu krivi. Naveo je da su im "nakačena" silna ubistva, tvrdeći da su Skaj dokazi montirani. O konkretnim krivičnim delima i brutalnim ubistvima u kući strave u Ritopeku do sada nije rekao ni reč osim da nisu krivi.

Belivuk se tokom iznošenja odbrane pred Specijalnim sudom dotakao sve trojice optuženih koji su sklopili sporazum sa tužilaštvom.

- Danas neću da se izjašnjavam o Srđanu Laliću jer nisam video o čemu se radi. Nisam video taj "ključni dokaz", kako ga svi nazivaju. Lalić je do prejkuče bio monstrum, koljač koji je ljude pekao peglom, sekao ih, gurao im stvari u anus, davio ih. A sada je dobio 18 godina - rekao je Belivuk.

On je dodao da je "Hrvatin produkt nezakonite, protivpravne, fotošopirane, Skaj aplikacije", a da je Spasojević "unapređena verzija hrvatina".

Klanu se na teret stavlja više krivičnih dela

Belivuku i njegovom klanu se na teret stavlja sedam ubistava, trgovina drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

Sud je u junu potvrdio novu optužnicu, drugu po redu, kojom se terete za ubistvo Nikole Mitića u avgustu 2020. godine i Gorana Mihajlovića u aprilu 2019. godine.

U okviru prve optužnice na teret im se stavljaju ubistva Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića i Lazara Vukićevića.

Belivuk i pripadnici njegove kriminalne grupe uhapšeni su 4. februara 2021. godine, a pripremno ročište počelo je 13. juna ove godine, iz četvrtog puta. Prvi put je odloženo zbog zahteva za izuzeća postupajućih sudija i tužilaca, drugi put zbog izostanka advokata Dejana Lazarevića, koji je bio angažovan kao branilac Belivuka, Miljkovića i drugih optuženih, jer je 14. aprila uhapšen kao član kriminalne grupe Darka Šarića i od tada je u pritvoru.

Treće pripremno ročište odloženo je jer je Miljković otkazao punomoćje svom advokatu i ostao bez branioca.

Na samom početku ročište je razdvojeno i u odnosu na Miljkovića, jer se njegov novi izabrani branilac još nije upoznao sa Belivukovim predmetom, a koji se žalio da se ne oseća dobro, nakon čega su vraćeni u pritvor.

Tada je pročitana optužnica na više stotina strana, a sledeće ročište je potom održano 15. juna, kada je sud potvrdio drugu optužnicu.

U julu sud je na predlog Tužilaštva za organizovani kriminal doneo rešenje o spajanju postupaka.

Takođe, ovom optužnicom obuhvaćen je i Senad Rešović koji je uhapšen sredinom oktobra, kao i Dejan Mihajlović koji se sumnjiči za saizvršilaštvo u ubistvu Zdravka Radojevića, koje je već obuhvaćeno optužnicom protiv ove grupe.

U januaru je pokrenuta još jedna istraga protiv Belivuka, Miljkovića i Ivanovskog kao i njihovih žena i Belivukove tašte zbog sumnje da su prali novac koji potče od kriminalnih aktivnosti ove grupe.

Crnogorsko tužilaštvo takođe vodi istragu protiv Belivuka i Miljkovića zbog dva ubistva i jedne otmice u Crnoj Gori.

Početkom septembra, drugi advokat, Nikola Ristović, koji ih je branio zajedno sa uhapšenim Lazarević, otkazao im je punomoćje. Na svakom ročištu, Belivuk i njegovi pripadnici negiraju dela koja im se stavljaju na teret.

Trojica optuženih sklopili sporazumInače, Nikola Spasojević, Bojan Hrvatin i Srđan Lalić su u ovom postupku okrivljeni svedoci koji su sklopili sporazum i dobili manje godina zatvora.

Spasojević je po sporazumu dobio 13 godina i inače je kum Marka Miljkovića. Belivuk je tada za njega navodno izjavio:

- Što se tiče Nikole Spasojevića, na Spasojevića je vršen pritisak, Spasojević je tri puta u Centralnom zatvoru pokušao suicid, znači ne jednom, ne dvaput, već triput. U normalnoj zemlji, kada neko pokuša suicid, skoči s Pančevačkog mosta, pa ga onaj Renato Grbić uvati čamcem, preda u bolnicu, bolnica u u ludnicu i tamo ostane na posmatranju. Spasojević niti je otišao u bolnicu, niti u ludnicu. Na Spasojevića je samo nastavio da se vrši jači pritisak.

Sledeći koji je sklopio sporazum je Bojan Hrvatin koji je dobio 15 godina, a potom i Srđan Lalić koji će "robijati" 18 godina u zamenu za informacije.

Na ročištima, Belivuk, Miljković i ostali navodno su slali poljupce okrivljenim svedocima, poručuju im da su ih izdali i smeju im se u facu, obzirom da u sudnici sede jedni preko puta drugih.

Tvrde da su dokazi podmetnuti

Miljković je u svom uvodnom izlaganju rekao da "ubijeni nisu bili studenti teologije", navodeći da su oni možda živi jer nema dokaza da su ubijeni.

- Moguće da je Zdravko Radojević i dalje živ i da ga skiva supruga. Svedoci saradnici su pod hipnozom i patološki slučajevi, a mašina za mlevenje mesa i oružje naknadno doneti i podmetnuti - rekao je tada Miljković dok je Belivuk izjavio da su razgovori montirani, a fotografije iz Ritopeka fotošopirane.

- Fotografije koje su skinute sa Skaj aplikacije, a na kojima se vide obezglavljena i iskasapljena tela su fotošopirane, a razgovori koji su presretnuti i poruke u kojima su, kako se sumnja, ugovarali likvidacije, a potom ih i komentarisali, montirane - rekao je on i dodao da osporava da je nije vlasnik mašine za melevenja mesa.

U poslednjim izlaganjima Miljković je takođe naveo da "biti mrtav nije krivično delo, a da je ubistvo krivično delo, te da ako nema obdukcionog nalaza čovek nije mrtav", a potom je spomenuo i slučaj nestalog dečaka iz Požarevca Đorđa Andrejića. Citirao je presudu na osnovu koje je njegova majka Marina oslobođena odgovornosti za sinovljevo ubistvo.

Telo dečaka nikada nije pronađeno.

Potom, kada je iz druge optužnice pročitano da je supruga Radoja Živkovića, koji se tereti za ubistvo Jovana Vukotića u Istanbulu, vlasnica kuće u Surduku u kojem je ovaj klan navodno palio telo Gorana Mihajlovića, Miljković je izjavio:

- Poznajemo Živkovića ga, družili smo se, uhapšen je u Istanbulu i njen je muž, ali to ne dokazuje da smo mi počinili zločin za koji se teretimo – rekao je navodno Miljković u sudnici.

Belivuk je, nakon što je osporio sve dokaze rečenicom: "Kako, pobogu, da priznam", izjavio da mu nije žao što je ubijen Vukotić.

- Meni baš nije žao, platio je moje i ubistvo Marka Miljkovića, trebalo je da budemo ubijeni na aerodromu u Tivtu pa nikom nije bilo žao mene - rekao je navodno Belivuk.

Odlagano suđenje u Crnoj Gori

U podgoričkom Višem sudu uspostavljena je početkom septembra veza putem video-linka sa beogradskim sudom povodom kontrole optužnice za ubistvo Mila Radulovića, zvanog Kapetan, navodnog člana "škaljarskog klana".

Tako su optuženi Veljko Belivuk, Marko Miljković i Nebojša Janković prisustvovali ovom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici.

Nakon što je sudija beogradskog suda potvrdio identitet Belivuka, Miljkovića i Jankovića pred crnogorskim pravosudnim organima oglasio se i optuženi Belivuk: "Ja sam ovaj tren saznao da nemam advokata. Molim da se ovo odloži".

Sudija Boris Savić je ukazao Belivuku na to da su prethodno tri advokata odbila da ga zastupaju, a zatim i advokatica koju mu je sud odredio po službenoj dužnosti. To je sudija naveo kao razlog odlaganja uz pitanje da li je Belivuk sebi obezbedio advokata. Predsednik Višeg suda je ukazao da, ako nema advokata, postupak mora da se odloži.

Sudija Savić je podsetio da je Belivuk dostavio dva puta obraćanje sudu da želi da prisustvuje u ovom postupku i naveo: "Poslali ste mi i pismo u kojem pišete o moru, mjesecu i ostalo".

Tužilaštvo za organizovani kriminal je nedavno proširilo istragu protiv Belivuka, Miljkovića i Bojani Belivuk zbog sumnje da su novcem od kriminalne delatnosti kupovali razne luksuzne stvari.

Naredba o sporovođenju istrage doneta je 9. decembra prošle godine u odnosu na Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Bojanu Belivuk, Tanju Miljković, Snežanu Ðorđević, Filipa Ivanovskog i Mariju Milutinov, zbog sumnje da su počinili krivično delo pranje novca.