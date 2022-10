RELIĆ I DALJE U BEKSTVU: Dejan Vuksanović priznao da je u noći između četvrtka i petka tukao Darka Lilića, sina bivšeg predsednika SRJ

Dejan Vuksanović, koji je osumnjičen da je pretukao Darka Lilića, sina nekadašnjeg predsednika SRJ Zorana Lilića, saslušan je juče u Trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu, gde je, kako je "Novostima" potvrđeno, u potpunosti priznao izvršenje dela.

- Da, ja sam udarao Darka Lilića i naneo mu povrede - rekao je, kako saznajemo, kratko na saslušanju u tužilaštvu Dejan Vuksanović.

Međutim, on o detaljima i pozadini sukoba nije hteo da govori, a na predlog tužilaštva određen mu je kućni pritvor. Drugi osumnjičeni za prebijanje, Aleksandar Relić, koji je samo dva dana ranije u ponovljenom suđenju prvostepeno osuđen na osam i po godina zatvora za ubistvo Miloša Stojanovića na Adi Huji 2019, još je u bekstvu i za njim se intenzivno traga.

Incident sa Lilićem se dogodio u noći između četvrtka i petka, u Novom Beogradu, što su snimile i kamere sa obližnje zgrade. Na snimku do kojeg je tokom istrage došla srpska policija, jasno se vidi kako jedan muškarac Lilića udara u telo i glavu, dok pored njih sve to posmatra drugi, a zatim ga i on nekoliko puta udara pesnicom. Nakon što je Lilić pao na zemlju, oni ga okreću na stomak i odlaze, a zatim se vraćaju sa još jednim muškarcem, podižu Lilića i odvlače. Prema nezvaničnim informacijama, izbacili su ga iz auta negde kod mosta na Adi i on se sam, sa obilnim krvarenjem, javio u Urgentni centar, gde mu je ukazana pomoć. Lilić, međutim, nije hteo da kaže ko ga je i zbog čega tukao, tvrdeći da ne zna.

Ipak, samo dan kasnije, beogradska policija uhapsila je Vuksanovića, a kao njegov saučesnik identifikovan je Relić, koji je već dve i po godine u kućnom pritvoru bez elektronskog nadzora zbog ubistva na Adi Huji.

Prema nezvaničnim informacijama, nadležni iz povereničke službe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koji su svakodnevno proveravali da li poštuje izrečenu meru, poslednji put su se sa njim čuli u petak u 13 sati, kada im se javio na kućni broj. Sada je u - bekstvu. S obzirom na to da je pobegao iz kućnog pritvora, Reliću bi nakon hapšenja ili ako se u međuvremenu preda, prema pravilima trebalo da bude određen pritvor u Centralnom zatvoru do pravosnažnosti presude.

Porodica Miloša Stojanovića i njegova verenica Marija Đurović ogorčeni su na presudu kojom je Relić ponovo osuđen samo za ubistvo iz nehata, a oslobođen za njenu otmicu i lakše ranjavanje. Marija nam kaže da se posle ponovljene presude još gore osećala.

- Zar bih dobrovoljno ušla u automobil sa nepoznatim čovekom, koji mi je prethodno ubio verenika? Imao je pištolj, pretio mi da će me ubiti. Bila sam u šoku i plašila se za svoj život - kaže nam Marija.

- Pravila sam se da ga neću prijaviti, obećavala, samo da bih se spasla. Terao me da ponavljam za njim šta ću da kažem policiji, inače će me on ili njegovi naći i ubiti. Na kraju za to nije osuđen. Šta je trebalo da me ubije, pa da se to dokaže?

Marija naglašava da joj je to najgori dan u život, koji joj je promenio budućnost i ostavio traume, a sud joj nije poverovao da je bila oteta i da nije mogla da ode iz Relićevog automobila.

- Moja izjava prilikom presude upošte nije uzeta u obzir. Satima sam morala da budem sa njim u autu, a sud mi ne veruje da nisam mogla da odem. Stalno su me pitali zašto nisam izašla. Kako da odem? Da sam krenula da bežim on bi me stigao. Kako da znam da nema još neko oružje u autu, iako je rasklopio pištolj i bacio ga sa Brankovog mosta u reku.

Plašila sam se za svoj život i danas se bojim da me ne nađe i ostvari svoje tadašnje pretnje. Miloša je tako lako ubio, sa nekim besom, samo mu je prislonio pištolj na glavu i pucao.

Marija kaže da na prvom suđenju nije neposredno saslušana i da je očekivala da njeno svedočenje u ponovljenom postupku neće biti zanemareno:

- Uverila sam se da nema pravde. Često razmišljam o svemu tome i trenutku kad je pištolj opalio. Izgubila sam osobu koju sam obožavala i planirala sa njim porodicu. Dve i po godine smo bili zajedno. Miloš nikada ništa loše nije uradio. Ni na kraj pameti nam nije bilo da će ga neko ubiti.



Jovanka Zečević, punomoćnik porodice Stojanović i oštećene Marije Đurović, kaže nam da su juče Ministarstvu pravde odeljenju za nadzor rada sudova i Visokom savetu sudstva predali zahtev za ispitivanje rada postupajućeg sudije Višeg suda u Beogradu Zorana Božovića, koji je Relića u sredu 19. oktobra osudio za ubistvo iz nehata Miloša Stojanovića na Adi Huji i nedozvoljeno nošenje oružja na jedinstvenu kaznu od osam i po godina zatvora. Oslobodio ga je za otmicu i lakše ranjavanje Miloševe verenice Marije Đurović, koju je nekoliko sati tog dana vozio do Novog Sada i nazad, pa na kraju pustio na Čukaričkoj padini.

- Tražićemo i da se uzmu u obzir i ove nove okolnosti, jer Relić u kućnom pritvoru izdržava kaznu za ubistvo, a kakav je to pritvor kad se on noću bez problema šeta i još tuče čoveka - kaže nam Zečević.

