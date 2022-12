POZNAT IDENTITET MUŠKARCA (33) UBIJENOG U UGRINOVCIMA! Sa osumnjičenim bio blizak - BILI U NELEGALNIM POSLOVIMA OKO TRGOVINE LJUDIMA!

U Ugrinovcima je danas ubijen državljanin Crne Gore Dražen D. (33), saznaju "Novosti".

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su B.T. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je on danas u Ugrinovcima hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca čiji se identitet utvrđuje.Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, on i ubijeni su se poznavali od ranije i kako tvrde meštani, bili su zajedno u nelegalnim poslovima oko trgovine ljudima.

Autor: